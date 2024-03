Colpito da una ruota durante il Rally, muore 22enne dopo 10 giorni di coma

Un giovane spettatore di rally, Alessandro Valletta, è morto all'ospedale di Pisa dopo 10 giorni di coma a causa di gravi ferite subite il 16 marzo durante il Rally del Ciocco in Toscana. Valletta, originario di Pescaglia, è stato colpito da una ruota staccatasi da un'auto coinvolta in un incidente sulla prova cronometrata di Renaio, mentre osservava la gara da una distanza sicura. Nonostante i tentativi dei medici, incluso un intervento chirurgico per i traumi al volto e al torace, il giovane non è sopravvissuto. Il sostituto procuratore della Repubblica di Lucca ha aperto un'indagine sulla vicenda e ha fatto sequestrare l'auto coinvolta nell'incidente.