Giani incontra il vice primo ministro del Montenegro: “Rafforzare l’Europa del Mediterraneo”

Prima una serie di incontri con assessori e dirigenti per parlare di legami e soprattutto di future collaborazioni e scambi tra Toscana e Montenegro. Poi un colloquio molto cordiale con il presidente Eugenio Giani.

Questo il pomeriggio del vice primo ministro del Montenegro per le questioni del lavoro, dell’educazione, della sanità e della sicurezza sociale Srđan Pavićević che è stato ricevuto oggi dal presidente Giani in Palazzo Strozzi Sacrati con una sua delegazione composta, tra gli altri, anche dal console onorario Alessandro Giannanti.

Il vice primo ministro Pavićević ha ricordato il periodo di educazione professionale come medico e cardiochirurgo in Italia e da qui il suo legame col nostro Paese. Questa è la sua prima visita ufficiale in Italia e in Toscana da quando ricopre la sua nuova carica istituzionale, tra cui la delega ai rapporti con l’Italia.

“E’ stato un vero piacere aver incontrato il vicepremier Pavićević – ha detto il presidente Giani – con il quale abbiamo subito condiviso quanto Toscana e Montenegro siano vicini per interesse, per storia, per cultura e per le prospettive che possono offrire. E’ a questo punto opportuno stringere relazioni e rapporti su temi molto concreti a partire, per quello che ci riguarda, dalla sanità, dagli scambi economici e commerciali, dalla cultura. Sono felice perché l’incontro di oggi segna la conclusione di un lavoro che il vicepremier ha saputo fare nella nostra Toscana, un lavoro di scambio e di relazioni con i nostri assessori, con i dirigenti di alcuni dei settori più significativi. Inizia un percorso di collaborazione di scambio che gioverà a tutta Europa oltre ai nostri rispettivi paesi. La ricchezza della civiltà che ci accomuna deve essere motivo di orgoglio e di entusiasmo per rafforzare l’unione nell’Europa del Mediterraneo”.

Il vicepremier Srđan Pavićević, che è un cardiochirurgo e si è specializzato in Italia, ha incontrato la vicepresidente Stefania Saccardi e l’assessora Alessandra Nardini con le quali sono state affrontate rispettivamente le tematiche legate all’agricoltura, agli agriturismi, e poi a eventuali scambi fra Università con possibilità per gli studenti; ha poi incontrato il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi con il quale ha parlato di sviluppo del turismo e il dirigente responsabile di Invest In Tuscany Filippo Giabbani.

Fonte: Regione Toscana