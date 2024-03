I registri di scuola della maestra empolese Liliana Lensi in un libro: presentazione in Regione

È in programma per giovedì 28 marzo alle ore 17, in sala Pegaso della Regione, Piazza Duomo 10 a Firenze, la presentazione del libro "Eccoci di nuovo al lavoro. Diari di scuola nelle periferie" (tab editore). Trascrizione, rilettura e approfondimento dei registri di scuola scritti da Liliana Lensi, empolese, maestra in tante scuole della Toscana centrale dagli anni ’50 in avanti da un punto di vista pedagogico, storico, culturale e didattico.

Intervengono

Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana

Mariangela Giusti, Pedagogista e curatrice del libro,

Stefano Fabbri, Giornalista

Rebecca Fedeli, Docente IIS A.Saffi di Firenze

Biografia Liliana Lensi

Liliana Lensi (1927-2003), nata a Mestre, ha vissuto a Vinci e a Empoli. È stata maestra di scuola elementare dal 1948 fino al pensionamento. Nel 1983 ha fondato, con un’amica e l’appoggio del Comune di Empoli, il circolo ricreativo culturale "La scintilla", per aiutare gli anziani a vincere la solitudine con la cultura e la socialità. Nel 1990 è stata nominata nella consulta degli anziani del Comune di Empoli. È stata socia della Misericordia e di Aido (Associazione italiana donatori di organi).

