Extra Leggenda: la lettura arriva in ospedale e in zona Stazione. Con Viruslibro ospite ElisaTrueCrime

Alcuni appuntamenti di Leggenda dal 16 al 19 maggio 2024 meritano una menzione speciale.

Torna la mostra mercato del libro al Palazzo delle Esposizioni, realizzata e curata dalle tre librerie cittadine, Libreria NessunDove, Libreria Rinascita e La San Paolo Libri & Persone, che si occuperanno anche della vendita dei libri sui luoghi degli incontri. Le librerie propongono, all’interno del programma di Leggenda, alcuni incontri da loro organizzati.

Torna anche quest'anno l'appuntamento con VirusLibro, il festival organizzato dalla Libreria Rinascita, nato nel 2007 e che dal 2018 si è 'trasferito' in Leggenda. Appuntamento quindi per le serate di giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 presso il Palazzo delle Esposizioni con tre autori italiani: la prima sera vedrà la presentazione del libro “Rosy”, edito da Mondadori, alla presenza dell’autrice Alessandra Carati, scrittrice e sceneggiatrice, e di Elisa De Marco, in arte ElisaTrueCrime; la sera di venerdì sarà la volta di Luca Restivo, autore televisivo e conduttore radiofonico, che presenterà il suo primo romanzo “San Marino Goodbye”, edito da Blackie. A concludere per questo anno la rassegna VirusLibro sarà Lorenzo Tosa, giornalista, che presenterà il suo ultimo romanzo edito da Rizzoli, “Vorrei chiederti di quel giorno”.

La Libreria San Paolo Libri & Persone ospiterà nella giornata di sabato l’autore Carlo Cuppini, che presenterà per i ragazzi delle scuole medie il suo nuovo libro “Logout”, edito da Marcos y Marcos. A seguire, domenica ospiterà l’autrice Veronica Pia, che condurrà un incontro-laboratorio per i più piccoli ispirato al suo libro “Tutto cambia, tutto rimane” edito da Oso Melero. La Libreria NessunDove ospiterà nel pomeriggio di sabato Loris De Marco, autore e disegnatore, che presenterà per i bambini della scuola primaria il suo libro “La banda del pallone”, scritto con Nebbioso Martini Enrico ed edito da Tunuè. La libreria Rinascita organizza nella giornata del 18 maggio incontri per i ragazzi: un laboratorio per i più piccoli guidato da Camilla Garofano, illustratrice di “Idea” edito da effequ, e un incontro con l'autrice Flavia Biondi che presenterà la sua graphic novel “La casa delle Magnolie”, edito da BAO. Ad accompagnare questi eventi, la mattina del 18 maggio ci sarà anche un laboratorio dedicato all’arte della fotografia: con la direzione di Sanzio Fusconi e una macchina fotografica fornita dagli organizzatori, dieci ragazzi dai 9 ai 13 anni potranno fotografare i volti che animano Leggenda 2024, autori e lettori.

Si rinnova la collaborazione con il liceo Il Pontormo. Sotto la guida della professoressa Serena Ademollo, e grazie alla disponibilità della Dirigente Filomena Palmesano, le studentesse e gli studenti hanno svolto un percorso teorico sulla letteratura per l’infanzia, gli albi illustrati e il valore della lettura ad alta voce come strumento educativo adatto per diversi target di età. I liceali hanno visitato alcune classi delle scuole medie Busoni e quelle di Montelupo Fiorentino. Nell’ambito di Leggenda, i liceali stessi ad accogliere i bambini e ragazzi durante gli appuntamenti del Festival che il Liceo organizzerà nella Biblioteca G. Cinque all’interno dell’Istituto.

La lettura non si ferma neppure verso chi è in difficoltà. Leggenda raggiunge anche il reparto pediatria dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Nella mattina del 18 maggio, in reparto si svolgerà un incontro laboratorio pensato e realizzato per i piccoli degenti del nostro ospedale.

Il progetto HUGO invece riguarda la valorizzazione dell'area della stazione ferroviaria, con un occhio di riguardo verso l'inclusione sociale e la valorizzazione delle unicità di ogni persona. Giovedì 16 e venerdì 17 maggio, in orario 17-19.30, si svolgeranno in piazza Don Minzoni laboratori di narrazione collettiva di strada, insieme a studenti e docenti del Liceo Artistico Virgilio, (azione inserita all’interno del progetto Talent Scouting, finanziato con fondi PNRR per il contrasto alla dispersione scolastica). Sabato 18 pomeriggio, all’interno de La Casa di Hugo, si potrà partecipare a un workshop su tecniche e strumenti di scrittura creativa inclusiva (rivolto a educatori, docenti e genitori). Sempre sabato 18 maggio, nei locali del Dopolavoro Ferroviario, verrà allestita una cena-happening con uno stile originale a base di prodotti locali, buoni e solidali, iniziativa in collaborazione con la Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa.