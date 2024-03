"Lo sguardo di Leonardo", il laboratorio del Museo Leonardiano dedicato alle famiglie

Vedere le cose come le vedeva Leonardo; immaginarle e disegnarle (o almeno, provarci) dalla sua prospettiva, alimentata dalla curiosità e dall'ingegno del Genio vinciano.

È possibile grazie all'iniziativa "Lo sguardo di Leonardo - MuseoLab per famiglie", al Museo Leonardiano negli speciali appuntamenti di Pasqua, da venerdì 29 marzo a lunedì 1 aprile, in Piazza Leonardo da Vinci 26.

Un programma ricco di attività dedicate alle famiglie che vogliono passare un pomeriggio nel museo del Capoluogo ed essere coinvolte in una serie di esperienze legate ai molteplici interessi del genio Vinciano capaci di stimolare quella curiosità e quello spirito di osservazione proprio degli uomini del Rinascimento.

Dalla spirale ipnotica alla scrittura speculare, passando per la mini tromba d'aria e il disegno in prospettiva, il MuseoLab offre la possibilità di cimentarsi grazie alle guide didattiche nelle esperienze pratiche portate avanti da Leonardo.

Questo il calendario completo

MuseoLab - speciale Pasqua

venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 marzo, ore 11.00 e 15.30;

lunedì 1 aprile, ore 11.00, 15.30 e 16.30.

Il laboratorio su "Lo sguardo di Leonardo" si svolge nella sala didattica della palazzina Uzielli ed è rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni; il numero massimo di partecipanti è di 25 e la durata prevista per il percorso laboratoriale è di 45 minuti. Il costo è di 3 euro dai 5 anni in su, mentre per gli adulti è di 5 euro.

Maggiori informazioni e approfondimenti si possono consultare sul sito del Museo Leonardiano, al link https://www.museoleonardiano.it/ita/eventi-e-mostre/in-corso/detail?eventId=38, oppure chiamando l'Ufficio Turistico di Vinci allo 0571933285 o ancora scrivendo a info@museoleonardiano.it

