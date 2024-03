I love Montespertoli, concorso fotografico con le 8 cornici panoramiche

Sono 8 le cornici panoramiche strategicamente posizionate per catturare la bellezza mozzafiato del territorio di Montespertoli. Le cornici “I love Montespertoli” offrono ai residenti e ai visitatori l'opportunità di immergersi completamente nelle meraviglie naturali e storiche che caratterizzano i borghi e il territorio.

"L’idea delle cornici panoramiche nasce dalla volontà di stimolare una diversa modalità di scoperta del territorio, fatta a passo d’uomo, lentamente, soffermandosi sulle piccole cose, sugli scorci, sulla natura in continua evoluzione, sui rumori della campagna, sui particolari che ci circondano e che troppo spesso non ci fermiamo ad osservare. È un invito a meravigliarsi, ad apprezzare il panorama in cui siamo immersi e a farsi guidare, cornice dopo cornice, alla scoperta delle nostre dolci colline toscane, orgogliosi di vivere a Montespertoli" dichiara l'Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli.

Le posizioni delle cornici panoramiche sono state selezionate con cura per offrire una varietà di viste spettacolari che catturino l'essenza di Montespertoli da diverse prospettive. Tra le posizioni selezionate, ci sono:

1. Cornice panoramica Centro Storico - via Trieste (coordinate GPS 43.642803, 11.078032)

2. Cornice panoramica I Lecci - Centro per la cultura del vino “I Lecci” (coordinate GPS 43.637015, 11.090059)

3. Cornice panoramica Il Monte - via Lucardese (coordinate GPS 43.621838, 11.105172)

4. Cornice panoramica Castiglioni - Via Castiglioni (coordinate GPS 43.683159, 11.081421)

5. Cornice panoramica Villa Frescobaldi – via Castiglioni (coordinate GPS 43.694871, 11.074989)

6. Cornice panoramica Polvereto – via Polvereto (coordinate GPS 43.597771, 11.142893)

7. Cornice panoramica San Quirico – giardino Vittorio Formentano (coordinate GPS 43.651283, 11.127390)

8. Cornice panoramica Chinigiano - via Tresanti (coordinate GPS 43.599273, 11.051000)

Queste cornici panoramiche offrono una vista unica sul variegato paesaggio di Montespertoli, che spazia dalle dolci colline alle pittoresche vallate, dai vigneti ai castelli. Ogni cornice offre una prospettiva diversa, invitando i visitatori ad esplorare e scoprire la ricchezza culturale e naturale della nostra comunità.

(foto A. Fontani)

L'Ufficio Turistico di Montespertoli ha anche lanciato un concorso dedicato alle cornici "I love Montespertoli". Coloro che pubblicheranno una foto o un selfie personalizzato con la cornice e taggeranno la pagina Facebook dell'Ufficio Turistico (@Ufficioturistico.Montespertoli) o la pagina Instagram (@visitmontespertoli) avranno la possibilità di partecipare al contest. La foto vincitrice sarà determinata dal numero di like ricevuti e il vincitore sarà premiato con una confezione contenente vino e olio offerti dal Comune di Montespertoli.

“In questi giorni di primavera, vi invito a scoprire le nostre affascinanti cornici e a catturare il vostro momento partecipando al contest fotografico. Condividendo le vostre foto online, le nostre cornici potranno girare virtualmente. Partecipate numerosi!” conclude l’Assessore De Toffoli.

Nel sito è possibile trovare una pagina dedicata a questa iniziativa, arricchita da splendide fotografie scattate da alcuni soci del Circolo Fotografico Fermoimmagine di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa