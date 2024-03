Nidi Empoli, a breve apriranno le iscrizioni. Open day per vedere le strutture

A partire da martedì 2 aprile 2024 si apriranno le iscrizioni per l'anno educativo 2024/25 ai nidi d’infanzia comunali "La casa dei canguri" (Via Garigliano n.17/19 - Serravalle), "Melograno" (sede provvisoria via Leopardi), "Piccolo Mondo" (Via Val Gardena snc), "Stacciaburatta" (Via Righi n.42 – Loc. Ponzano), “Trovamici” (Largo della Resistenza n.2) e al "Centro Zerosei” (Via Cherubini n.40). La domanda di iscrizione ai servizi educativi del Comune di Empoli potrà essere presentata esclusivamente online, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale):

- fino al 1° aprile al seguente link: https://www.comune.empoli.fi.it/procedimento-iscrizioni-nidi-infanzia-centro-zerosei

- dal 2 aprile il link sarà il seguente: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Nidi-d-infanzia-Centro-Zerosei-Anno-Educativo-2024-2025-ISCRIZIONI

Le famiglie impossibilitate a effettuare l’iscrizione online per mancanza di strumentazione tecnologica potranno fissare un appuntamento a partire da giovedì 28 marzo, chiamando l'Urp al numero 0571 757744. È indispensabile presentarsi all’appuntamento muniti di identità digitale e relative credenziali.

Per poter presentare la domanda di iscrizione, è necessario avere la residenza nel comune di Empoli e che bambine e bambini iscritti siano nati nei seguenti periodi: 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022 - fascia di età Grandi, 1 gennaio 2023-30 settembre 2023 - fascia di età Medi e infine 1 ottobre 2023–31 maggio 2024 - fascia di età Piccoli. Sono requisiti per l'ammissione l'adempimento degli obblighi vaccinali e la regolarità dei pagamenti nei confronti dei servizi educativi e scolastici dell’amministrazione comunale. Prima di procedere alla compilazione della domanda è consigliato consultare le “Norme per l'iscrizione, per la frequenza e la contribuzione a carico delle famiglie utenti dei nidi d'infanzia comunali”, ai link indicati sopra, dove sarà possibile trovare tutte le informazioni necessarie.

Per presentare la domanda sono previste tempistiche specifiche in base al periodo di nascita dei bambini: dal giorno 2 aprile fino al 30 aprile 2024 saranno aperte le iscrizioni per i bambini nati entro il 30 aprile 2024, mentre dal giorno 1 maggio al 1 giugno 2024 esclusivamente per i bambini nati dal 1 al 31 maggio.

OPEN DAY - Sarà possibile visitare i servizi nelle giornate di open day in programma per sabato 6 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30 o martedì 16 aprile dalle 17.30 alle 19.30. Sono inoltre disponibili sul sito alla sezione dedicata ai servizi educativi sul sito web comune.empoli.fi.it i 'virtual tour'.

INFORMAZIONI - Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al servizio educativo all’Infanzia telefonando al numero 0571 757127 o scrivendo a servizieducativi@comune.empoli.fi.it.

