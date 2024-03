Secondo ko per il Gialloblu Castelfiorentino: finisce 63-60 in casa dell'Olimpia Legnaia

Sconfitta amara in terra fiorentina per il Gialloblu Castelfiorentino, che sul parquet dell’Olimpia Legnaia si arrende per 63-60 inciampando nel secondo stop consecutivo dopo quello interno per mano di Valdera. Un ko che adesso rende quasi un miraggio il traguardo post season, con i ragazzi di coach Dario Chiarugi che scivolano ad otto punti dal quarto posto, ultimo disponibile in chiave playoff, quando mancano soltanto quattro giornate al termine. Per la matematica, infatti, le ultime, flebili speranze si aggrappano ormai soltanto al risultato degli scontri diretti rimasti da giocare.

Dando uno sguardo alla partita, ne emergono quaranta minuti di grandissimo equilibrio, con le squadre che si alternano al comando senza che nessuna riesca a prendere vantaggi consistenti. Ad approcciare meglio è la squadra di casa, che chiude il primo quarto sul 18-15, preludio al mini break castellano che ribalta l’inerzia nella seconda frazione e vale il +4 gialloblu al riposo lungo (37-41). Dagli spogliatoi, però, rientrano meglio i fiorentini, che impattano e mettono nuovamente la testa avanti alla terza sirena (54-51). Così, in una gara che stenta a prendere una direzione netta, a decidere sono gli episodi che, nella volata, premiano i padroni di casa.

Dopo la sosta pasquale, sabato 6 aprile alle 21, si torna al PalaBetti per il derby contro la Pallacanestro San Miniato.

OLIMPIA LEGNAIA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 63-60

Tabellino: Tavarez 3, Carzoli 10, Cetti 5, Talluri J. 14, Caggiano, Pratelli, Zampacavallo 2, Dragoni 5, Cavini 2, Talluri T. 6, Ciampolini, Iserani 13. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 18-15, 37-41 (19-26), 54-51 (17-10), 63-60 (9-9)

Arbitri: Collina di Montemurlo, De Chiara di Capraia e Limite.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa