Tre bus vandalizzati, denuncia e condanna di Autolinee Toscane e Comune

Autolinee Toscane informa che presenterà formale denuncia per danneggiamenti dopo aver trovato tre mezzi vandalizzati nel fine settimana.

I mezzi erano in sosta notturna in Piazza Attilio Bandinelli ad Impruneta. Questo lunedì mattina, il conducente intento a partire per svolgere il servizio di trasporto pubblico locale, ha notato ad un bus il tentativo di forzatura alla porta, mentre ad un secondo bus, parcheggiato al fianco, è stato trovato con il vetro posteriore rotto e l’estintore del mezzo scaricato all’esterno. In un terzo bus sono stati gettati sporcizia, rifiuti ed altre lordure all’interno del veicolo.

Questo ha reso inutilizzabile i bus, e non ha consentito di poterli utilizzare per il servizio previsto. Autolinee Toscane, seppur in difficoltà e con mezzi inservibili, è comunque riuscito a garantire le corse con un bus di riserva. I bus sono poi stati portati all’officina-carrozzeria per essere sistemati. Serviranno circa 4 giorni di lavori per renderli di nuovo utilizzabili. Infatti, oltre a provocare un danno economico diretto all’azienda, questi gesti producono un danno indiretto anche al servizio di trasporto pubblico perché riducono la disponibilità dei mezzi a servizio dei cittadini.

Altro episodio simile era accaduto nel fine settimana precedente, quando durante la notte ignori avevano provocato dei danni al cruscotto e sporcato tutto il mezzo con fango e rifiuti.

Autolinee Toscane, sconcertata da tali gesti di inciviltà, ha informato il Comune di Impruneta dell’accaduto e anche del rischio di potenziali problemi sul servizio, legati all’indisponibilità dei bus, ed auspica - anche grazie ad eventuali telecamere nella zona – di ricostruire la dinamica e consentire di identificare gli autori del gesto, richiamandoli così alle loro responsabilità civile e penale, e anche al risarcimento dei danni diretti e indiretti ad un servizio pubblico essenziale.

L’amministrazione comunale ed Autolinee Toscane sono già attive e stanno collaborando per studiare alcune soluzioni possibili sia in termini di sicurezza che di servizio, anche con eventuali convenzioni ed accordi, che portino, tra le altre cose, la definizione di un’area delimitata, con videosorveglianza sempre attiva, dove far sostare i bus.

"Come amministrazione, esprimiamo una ferma condanna per gli atti gravi che si verificano nel nostro territorio comunale. Abbiamo già avviato azioni concrete per potenziare il sistema di videosorveglianza, estendendolo anche alle zone periferiche al centro storico. Il nostro obiettivo è collaborare pienamente con le autorità competenti per individuare e perseguire i responsabili di tali reati. Nei prossimi giorni, con l'obiettivo comune di istituire parcheggi codificati e ben definiti per gli autobus, firmeremo un accordo con Autolinee Toscane, anche grazie alla solida collaborazione avviata durante le recenti modifiche alla viabilità nel centro storico" affermano il Sindaco di Impruneta, Riccardo Lazzerini, e l'assessora ai trasporti Irene Marchetti.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa