Una delegazione dello Stato del Montenegro in visita all'AOU Meyer Irccs

Una delegazione dello Stato del Montenegro ha fatto visita questa mattina all’Aou Meyer Irccs. Ospite d’onore il vice premier, con delega ai rapporti con l’Italia, Srdan Pavicevic, accompagnato da Vojislav Simun, ministro della Salute, Milena Cojic, segretario di Stato presso il Ministero della Salute, Renata Milutinovic, consigliere del vice primo ministro per lavoro, educazione, sanità e politiche sociali, Jelena Burzan, dell’Ambasciata del Montenegro e la consigliera Nina Vukotic. Ad accogliere la delegazione Maria Josè Caldes, responsabile del Centro di salute globale, Alessandro Giannanti, console onorario del Montenegro per la Toscana e alcuni membri della Direzione sanitaria del Meyer. Dopo un incontro preliminare per illustrare la storia dell’Ospedale pediatrico fiorentino, i suoi modelli organizzativi e i suoi punti di eccellenza, è iniziata la visita vera e propria. Il vice premier montenegrino, medico specializzato in cardiochirurgia, ha incontrato i “colleghi” della Cardiologia del Meyer, per un rapido e cordiale saluto. La visita è poi proseguita toccando alcuni dei luoghi più significativi dell’Ospedale: lo Spazio dello spirito, la Ludobiblio, l’Abf Educational Center, recentemente inaugurato, e la grande Hall serra con lo Shop della Fondazione Meyer. Infine, un sopralluogo al Meyer Health Campus, per un incontro con i medici del Centro di simulazione pediatrica.