Use Gross lotta contro i tabù, ora riparte il girone di ritorno

Le squadre lombarde sono molto forti, si diceva. La seconda fase sarà durissima, si diceva. Meno male che siamo entrati nella fase gold con una buona classifica perché poi sarà sempre più difficile, si diceva. L’Use Computer Gross si è divertita a sfatare tutti questi tabù. Dopo la fine del girone di andata della prima fase, la squadra di Luca Valentino viaggia infatti sulle ali di tre vittorie in quattro partite, con un bel due su due in trasferta ed uno su due in casa. Insomma, il diavolo non è poi così brutto come si pensava e, seppur la matematica qualificazione ai playoff debba essere ancora raggiunta, finora le cose sono andate decisamente bene. La perla sabato scorso, con la vittoria a Pavia, prima squadra a riuscirci in questa stagione grazie ad un ultimo minuto esaltante.

“La partita si è rivelata una battaglia come avevo pronosticato – spiega coach Valentino - una battaglia nella quale abbiamo un po' aspettato ad aggredire Pavia come realmente volevamo fare. L'atteggiamento dei ragazzi, però, era buono e siamo rimasti in partita nel primo tempo riuscendo ad attaccare più volte l'area e subendo falli. Anche se avremmo meritato di andare all'intervallo con uno scarto di vantaggio maggiore, le cose andavano comunque bene”. “La costanza che abbiamo avuto in tutto il secondo tempo limitando le palle perse ed aumentando l'intensità difensiva – prosegue - ci ha permesso poi di avere le energie e la fiducia necessaria per vincere una partita che poteva sembrare persa. Il merito è di tutti i ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine”.

Ora si riparte con la prima del girone di ritorno. Venerdì prossimo alle 20 è in programma la trasferta pre-pasquale sul campo del Basket sette laghi a Gazzada Schiano. “Dobbiamo dire bravi ai ragazzi per quanto fatto finora – chiude Valentino - ma non deve bastarci. E’ importante restare sul pezzo, concentrarsi sulla trasferta di venerdì a Gazzada mantenendo mentalità energia e precisione nel preparare la partita su un campo nel quale, come visto nell'ultima giornata, dovremo faticare molto se vogliamo ottenere i due punti”.

