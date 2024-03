Abc Castelfiorentino, tutti i risultatati delle squadre giovanili e minibasket

Tutti i risultatati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend:

Under 19 Gold

Nello scontro diretto non arriva l’acuto casalingo per i ragazzi di Alessandro Gemmi, che cadono 75-84 per mano della Mens Sana Basketball. Buono l’approccio dei gialloblu, che chiudono con la testa avanti la prima frazione (20-17), cui però fa seguito un secondo parziale che vede i senesi impattare e poi prendere il controllo a metà gara: 39-41. Nella ripresa si procede sul botta e risposta finché sono gli ospiti che provano ad indirizzare i giochi prendendo due possessi pieni di vantaggio al 30′ (58-64), forbice che nell’ultimo quarto Siena amministra fino alla sirena.

Prossimo impegno mercoledì 3 aprile alle 21.15 sul parquet del Pino Firenze.

ABC CASTELFIORENTINO – MENS SANA BASKETBALL 75-84

Tabellino: Viviani 11, Damiani 6, Rosi 25, Merlini 20, Lilli 2, Calvisi 6, Bartolini 3, Fabrizzi 2, Marchetti, Bernardoni ne, Bracali ne. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 20-17, 19-24, 19-23, 17-20

Under 17 Eccellenza

Colomba amara per i ragazzi di Alessandro Gemmi, che nel posticipo dell’ultima giornata di andata della terza fase cadono al fotofinish per mano della Juve Pontedera: 85-83 il finale in terra pisana. Dopo un ottimo avvio, dove l’attacco castellano prova subito ad indirizzare la sfida toccando il 22-31 alla prima sirena, nella seconda frazione arriva il contro break dei padroni di casa che colmano il divario mettendo la testa avanti all’intervallo: 47-45 a metà gara. La ripresa scorre via sul filo dell’equilibrio, con le squadre che si alternano al comando (68-70 al 30′), finchè nella volata a decidere sono gli episodi finali.

Prossimo impegno sabato 6 aprile alle 16 sul parquet del Pistoia Basket 2000.

JUVE PONTEDERA – ABC CASTELFIORENTINO 85-83

Tabellino: Ticciati 11, Baldi ne , Zecchi 22, Carzoli 3, Ciulli 2, Iacopini 1, Bufalini 3, Niccolini, Agbegninou 8, Leti 2, Filomeno 5, Borghesi 26. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 22-31, 25-14, 21-25, 17-13

Under 17 Silver

Sconfitta in terra fiorentina per i ragazzi di Claudio Calvani, che si arrendono per 57-49 in casa del Pino Basket. Gara in sostanziale equilibrio per tutti i quaranta minuti, con le squadre che si alternano al comando nella prima parte fino a toccare la perfetta parità all’intervallo (26-26). Al rientro i padroni di casa piazzano il mini break che di fatto indirizza la sfida, con il tabellone che segna 42-35 al terzo riposo. Un divario che nel rettilineo finale i gialloblu provano a colmare, scontrandosi però con la capacità dei fiorentini di difendere la forbice fino alla sirena.

Prossimo impegno sabato 6 aprile alle 15.30 al PalaBetti contro Sancat Firenze.

PINO BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 57-49

Tabellino: Garbetti 6, Kamberaj 11, Bini 7, Giglioli 8, Barlabà 7, Altamore 10, Crisafi, Beshaj, Jelassi, De Simone, Uci. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 14-12, 12-14, 16-9, 15-14

Under 15 Eccellenza

Contro la capolista non arriva il colpaccio per i ragazzi di Alessandro Mostardi, che al PalaBetti cedono il passo alla Sancat per 70-74. Al termine di una sfida fatta di break e contro break, a spuntarla sono i fiorentini che, nel finale, infilano i possessi decisivi. Dopo una prima parte in salita e tutta di rincorsa, tanto che a metà gara il tabellone segna 33-45, i gialloblu cambiano faccia al rientro dall’intervallo quando, con un parziale di 20-10, riaprono completamente i giochi: 53-55 alla terza sirena. Una rimonta che fa da preludio al punto a punto che caratterizza l’ultimo quarto, ma gli episodi sul finale premiano la prima della classe.

Prossimo impegno domenica 7 aprile alle 11.15 sul campo dell’Etrusca San Miniato.

ABC CASTELFIORENTINO – SANCAT BASKET 70-74

Tabellino: Matteuzzi, Matteini 21, Dimiccoli 13, Rosi, Pacini 14, Paglia ne, Barnini ne, Fedeli 4, Simoncini ne, Costantini 7, Di Carlo ne, Poggesi 11. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 15-22, 18-23, 20-10, 17-19

Under 14 Elite

Si chiude con un pò di amaro in bocca la prima fase dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, che cadono nel derby casalingo per mano dell’Etrusca San Miniato: 74-82 il finale al PalaBetti. In una prima parte che vede gli attacchi sugli scudi, i gialloblu restano incollati fino a metà gara, quando sul tabellone lampeggia il 45-48. Dagli spogliatoi, però, rientra meglio San Miniato che nella terza frazione approfitta delle disattenzioni castellane per scappare: 55-71 al 30′. Una fuga che l’Abc prova ad arginare nell’ultima frazione, ma la rimonta castellana si ferma a -8.

Adesso sosta in attesa del calendario della seconda fase.

ABC CASTELFIORENTINO – ETRUSCA BASKET 74-82

Tabellino: Giovannoni 6, Pirrone 2, Bertelli 1, Bianchi ne, Arnoldi 2, Pagliai 22, Bufalini 2, Pannocchi, Barnini, Di Carlo 31, Capuana, Di Vilio 8. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 21-24, 24-24, 10-23, 19-11

Under 13 Silver

Matematicamente terzi con due giornate di anticipo. Vittoria di lusso, in vista della terza fase, per i ragazzi di Alessandro Mostardi che, aggiudicandosi il match casalingo contro la Mens Sana Basketball per 54-41, mettono l’ipoteca sul terzo posto della Sud-Ovest Division. In una gara delicatissima, i gialloblu approcciano con grande autorità scappando sul +10 già alla prima sirena (20-10). Una forbice che resta invariata al riposo lungo (32-22), preludio ad una seconda parte in cui l’Abc riesce a difendere il vantaggio rispedendo ogni volta al mittente i tentativi senesi di riaprire i giochi.

Prossimo impegno domenica 7 aprile alle 15 sul parquet dei Lucca Sky Walkers.

ABC CASTELFIORENTINO H. ROCKETS – MENS SANA D. MAVS 54-41

Sono scesi in campo: Battaglia, Galli, Anton, Giovannoni, Cipolla N., Cipolla T., Barbieri, Pirrone, Ricci, Bertelli, Gazzarrini, Lisi. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Parziali: 20-10, 12-12, 12-13, 10-6

Under 14 Femminile

Inizia in salita la seconda fase delle ragazze di Alberto Ciampolini, che al PalaGilardetti cedono il passo all’Argentario Basket per 29-90. Una gara in cui, nonostante il passivo finale, le gialloblu mostrano evidenti progressi rispetto alla prima fase, non soltanto a livello di punteggio ma anche, e soprattutto, nella capacità di stare in campo e di gestire le situazioni di gara, il ché rappresenta indiscutibilmente il grande obiettivo di questa stagione.

Prossimo impegno domenica 7 aprile alle 16.15 sul parquet di Pisa.

BASKET CASTELFIORENTINO – ARGENTARIO BASKET 29-90

Sono scese in campo: Zenarti, Nespola, Antognotti, Mancini, Murati, Panzani, Jahelezi N., Pagliuca, Jahelezi S., Xhemalaj, Moio, Latini. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Parziali: 11-26, 7-15, 4-30, 7-19

Minibasket

Tre successi ed una sconfitta in volata nel weekend del Minibasket gialloblu. Iniziando dalle note più dolci, gli Esordienti 2012/2013 di Roberto Allegra e Matteo Bruni vincono al supplementare contro il Centro Minibasket Valbisenzio, mentre gli Aquilotti Small 2014 di Matteo Bruni e Federico Lombardi espugnano il parquet del Basket Montesport e gli Scoiattoli 2015/2016 di Matteo Bruni e Tommaso Barlabà portano a casa un combattutissimo derby contro la Virtus Certaldo. Sconfitta in volata, invece, per gli Aquilotti Big 2013 di Roberto Allegra e Matteo Bruni, che a fil di sirena si arrendono alla Baloncesto Firenze.

Nel prossimo fine settimana, che coincide con il weekend pasquale, in campo gli Scoiattoli 2015/2016 che sabato 30 marzo a saranno protagonisti del Trofeo “Scoiattolo di Pasqua” organizzato al PalaBetti, al quale prenderanno parte Basket Donoratico, Basket Calcinaia ed Etrusca Basket, che ringraziamo fin da adesso per aver accolto il nostro invito. Questo il programma:

ore 9.30 Abc Castelfiorentino-Basket Calcinaia

ore 10.30 Etrusca Basket-Basket Donoratico

ore 11.30 Basket Calcinaia-Etrusca Basket

pausa pranzo

ore 15.00 Abc Castelfiorentino-Basket Donoratico

ore 16.00 Basket Calcinaia-Basket Donoratico

ore 17.00 Abc Castelfiorentino-Etrusca Basket

premiazioni