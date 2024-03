Arrestato per furto di cosmetici dai carabinieri di San Miniato

Un giovane sui 35 anni è stato arrestato in flagranza di reato per furto di cosmetici e prodotti per l'igiene personale dai carabinieri di San Miniato.

La segnalazione è giunta al 112 nei giorni scorsi. Il personale di vigilanza di un negozio di San Miniato aveva fermato il ragazzo con dei prodotti non pagati dopo aver oltrepassato la barriera delle casse. Con l'arresto, la merce è stata recuperata. Ieri l'udienza per direttissima ha convalidato l'arresto.