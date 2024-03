Calcutta fa il sold-out per il prossimo Lucca Summer Festival

Cuore a mille per il tour estivo di Calcutta, che registra il sold out delle date di Rock in Roma, Lucca Summer Festival, Villafranca di Verona e Palermo, a conferma del grande entusiasmo con cui il pubblico ha accolto il suo ritorno sul palco.

Il Relax Tour Estivo 2024 vedrà Calcutta protagonista con 13 concerti nelle principali città e festival italiani, tra cui Rock in Roma (sold out), Lucca Summer Festival (sold out) e Milano Summer Festival, regalando ai fan l'opportunità di ascoltare dal vivo le sue canzoni e di immergersi nella sua musica coinvolgente e intensa.

Il cantautore originario di Latina ha inoltre annunciato “Un giro in Europa 2024”, una serie di quattro date che partirà il 06 giugno al Razzmatazz di Barcellona per poi proseguire verso il Regno Unito, il 09 giugno all’O2 Forum Kentish Town di Londra. L’11 giugno sarà in Francia, a L’Olympia di Parigi e il 13 giugno in Svizzera, all’X-Tra di Zurigo.