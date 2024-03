Mezzo secolo di amicizia tra Certaldo e Neuruppin: gemellaggio rinnovato con una mostra

Sabato 23 marzo, le città di Certaldo e Neuruppin (Germania), hanno celebrato un momento di grande significato storico e culturale, a Casa Boccaccio. Il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, e il sindaco di Neuruppin, Nico Ruhle, hanno formalmente rinnovato e rafforzato l'accordo di gemellaggio tra le due comunità, un patto di amicizia che ha resistito alla prova del tempo per oltre cinquant'anni.

Il legame tra Certaldo e Neuruppin è nato nel 1968, quando i due Comuni hanno deciso di unire le proprie forze per promuovere la comprensione e l'amicizia tra i loro cittadini. Da allora, questo gemellaggio è diventato molto più di un semplice accordo su carta: è diventato un simbolo di solidarietà, cooperazione e condivisione di valori comuni.

Entrambe le città vantano una ricca storia culturale, simboleggiata da due illustri scrittori: Theodor Fontane per Neuruppin e Giovanni Boccaccio per Certaldo. Questi due grandi autori hanno lasciato un'impronta indelebile sulle loro rispettive comunità, e il loro lascito letterario continua a ispirare generazioni di scrittori e artisti.

Nel corso degli anni, il gemellaggio tra Certaldo e Neuruppin ha dato vita a una serie di iniziative culturali, eventi e scambi che hanno arricchito entrambe le città. Dalla promozione del patrimonio storico e architettonico alle collaborazioni artistiche e letterarie, le due comunità hanno lavorato insieme per creare legami duraturi e significativi.

Il sindaco Giacomo Cucini ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo questo patto di amicizia e collaborazione. "Il gemellaggio tra Certaldo e Neuruppin è un esempio tangibile di come la diversità possa essere una fonte di arricchimento e crescita per le nostre comunità - ha affermato -. Siamo impegnati a coltivare e rafforzare questo legame per le generazioni future, perché crediamo che insieme possiamo costruire un futuro migliore”.

"Speriamo tutti che anche in futuro i rapporti tra le nostre due città continuino ad essere così forti e crescano ancora con calore e fiducia", ha aggiunto il primo cittadino tedesco Nico Ruhle.

"Il rinnovo dell'accordo di gemellaggio e l'inaugurazione della mostra segnano un nuovo capitolo nella storia di amicizia e collaborazione tra Certaldo e Neuruppin – ha commentato il consigliere con delega ai gemellaggi Lido Orsi -. Cinquant'anni dopo la sua fondazione, questo gemellaggio continua a essere un esempio luminoso di come le relazioni internazionali possano essere costruite su valori di reciproco rispetto, comprensione e solidarietà".

Parallelamente alla firma del rinnovo dell'accordo di gemellaggio, sabato è stata inaugurata la mostra "Ein web durch Certaldo - Una strada attraverso Certaldo" dell'artista Susanne Krell.

Questa esposizione, promossa dall'Amministrazione comunale di Certaldo in collaborazione con l'Associazione per la Promozione degli Scambi Interculturali, offre uno sguardo unico sulla città attraverso opere realizzate con la tecnica del frottage. Susanne Krell ha sapientemente catturato l'essenza di Certaldo, raffigurando i suoi luoghi più iconici e le sue atmosfere più suggestive.

La mostra "Ein web durch Certaldo - Una strada attraverso Certaldo" sarà aperta al pubblico fino a giovedì 18 aprile nella Prigione delle Donne di Palazzo Pretorio, a Certaldo Alto. Per informazioni: 0571 661219

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa