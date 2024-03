Empolese Valdelsa, raccolta firme per il riconoscimento dello stato di Palestina

Il Movimento Indipendenza sostiene la Proposta di Legge di Iniziativa Popolare attivata dall’associazione “Schierarsi” di Alessandro Di Battista . La sottoscrizione della proposta di legge “ Riconoscimento dello stato della Palestina con Capitale Gerusalemme Est” come stato sovrano. Il riconoscimento dello Stato della Palestina è un atto di civiltà di fronte alle vittime innocenti di civili e bambini!

Davanti a questo sterminio nel silenzio dello Stato Italiano, dell’Europa e della comunità Internazionale , il Movimento Indipendenza si schiera totalmente per lo Stato della Palestina dato che l’Onu ha riconosciuto la Palestina come Stato non membro con status di osservatore permanente con l’assemblea generale del 29 novembre 2012. La risoluzione 67/19 dell’assemblea generale delle Nazioni Unite e’ stata approvata in positivo da 138 Stati membri. Dal 3 gennaio 2013 l’Autorita’ Nazionale Palestinese ha adottato lo Stato della Palestina sui documenti ufficiali.

Negli 11 comuni dell’Empolese Valdelsa (Capraia e Limite, Castelfiorentino,Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli,Montelupo Fiorentino e Vinci)sono state attivate le sottoscrizioni per poter aderire alla Raccolta Firme “2Popoli, 2Stati”. Tutti possono dare il loro contributo per fermare questo eccidio, andando a Firmare all’Urp nei comuni.

Fermiamo il Massacro.

Movimento Indipendenza