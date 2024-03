Incidente in Fi-Pi-Li tra Cascina e Pisa, in direzione Pisa, nella giornata di oggi. Un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro la barriera new-jersey. Sul posto i vigili del fuoco di Pisa, la polizia stradale e i sanitari inviati dal 118. L'auto, alimentata a gpl, è stata messa in sicurezza. Per fortuna, non è stato necessario chiudere il tratto interessato al traffico. Da segnalare solo rallentamenti.