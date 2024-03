Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza presente a Pinocchio sugli Sci

Con la presenza di uno stand dedicato al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.), alle finali della 42a edizione della manifestazione sciistica Pinocchio sugli Sci, è stata avviata una serie di iniziative, che si svilupperanno nel corso del corrente anno, per celebrare, anche in provincia di Pistoia, il 250° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

Il rapporto tra la Guardia di Finanza e la montagna è inscindibile e risale alle origini stesse del Corpo. Se, infatti, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza è relativamente “giovane”, essendo stato istituito 59 anni fa, nel 1965, il Corpo trae origine dalla Legione Truppe Leggere costituita, nel 1774, dal Regno di Sardegna, con compiti principali di difesa delle frontiere e lotta al contrabbando sull’arco alpino, in corrispondenza della linea doganale con la Francia e la Svizzera.

Nell’ottica di valorizzare la ricorrenza e far conoscere ai giovani l’importante ruolo svolto dal Corpo a tutela degli abitanti e degli utenti della montagna, il Comando Provinciale di Pistoia ha accolto con piacere l’invito degli organizzatori a prendere parte all’evento, che ha portato all’Abetone centinaia di finalisti, di età compresa tra gli 8 e i 16 anni.

Quest’anno, quindi, la Guardia di Finanza, oltre a garantire la sicurezza dei piccoli atleti, con un dedicato servizio di soccorso sulle piste attuato dai militari della Stazione di Soccorso Alpino di Abetone Cutigliano, ha anche allestito uno stand nel parterre dell’Ovovia, che ha riscosso notevole interesse.

Nonostante la manifestazione, a causa delle condizioni metereologiche, purtroppo, sia poi stata sospesa domenica scorsa, circa 500 bambini e ragazzi hanno comunque avuto l’occasione di visitare, il 22 ed il 23 marzo 2024, lo spazio espositivo dedicato al S.A.G.F., dove hanno potuto osservare con curiosità le attrezzature e gli strumenti (tra cui un moderno drone) quotidianamente utilizzati dalle Fiamme Gialle, per salvaguardare l’incolumità delle persone che abitano o frequentano la montagna, e ricevere utili notizie su come comportarsi in situazioni di emergenza.

Ciascuno di loro ha anche ricevuto in dono un piccolo ricordo della visita, costituito da materiale ludico, tra cui sono risultati molto apprezzati i fumetti dedicati a Finzy, il piccolo Grifone mascotte del Corpo sempre coinvolto in avventurose missioni.