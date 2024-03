Lavori e processioni, modifiche alla viabilità a Corniola e Monterappoli

Nei giorni 28 e 29 marzo 2024 entreranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità in via Jacopo Chimenti, in alcune vie di Corniola e a Monterappoli. Le disposizioni sono contenute nelle ordinanze 216 (via Chimenti), 218 (vie di Corniola) e 221 (Monterappoli) del giorno 26 marzo 2024. Di seguito i dettagli dei provvedimenti.

VIA JACOPO CHIMENTI – Con ordinanza 216 del giorno 26 marzo 2024 (https://shorturl.at/agqX6), giovedì 28 marzo, dalle 9 fino al termine delle operazioni per consentire il montaggio e la successiva utilizzazione di un ponteggio metallico lungo un edificio al fine di permettere i lavori di manutenzione della facciata, e comunque non oltre le 18, sarà istituito il divieto di transito con chiusura dell’intera carreggiata al traffico veicolare, nel tratto compreso dall’intersezione con piazza Giacomo Matteotti all’intersezione con via Chiara.

Inoltre, dal giorno 28 marzo 2024 a lunedì 27 maggio 2024, sarà disposta la chiusura al transito dell’accesso dal parcheggio pubblico di via Valfredo Polidori a via Jacopo Chimenti.

CORNIOLA – Venerdì 29 marzo 2024 in alcune vie della frazione è in programma la “Processione della Via Crucis”, organizzata dalla parrocchia di SS. Simone e Giuda. Per consentirne il passaggio, con ordinanza 218 del giorno 26 marzo 2024 (https://shorturl.at/etKQZ), saranno adottate le seguenti modifiche temporanee alla viabilità: dalle 21.30 alle 23 del giorno 29 marzo 2024, sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione: partenza dalla chiesa di via Volta (zona Carraia), piazza Einstein, via Volta, via Torricelli, via Copernico, via Bonistallo, via Volta, via Marconi, via Galvani, attraversamento via Bonistallo, giardino di via Volta, via Volta.

MONTERAPPOLI – Anche la parrocchia di SS. San Lorenzo organizza per il giorno 29 marzo 2024 la “Processione della Via Crucis”. Pertanto si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità circolare. Con ordinanza 221 del 26 marzo 2024 (https://t.ly/rlZbA), dalle 21 alle 23 nel giorno 29 marzo 2024 sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della processione come da itinerario: partenza dalla chiesa di san Lorenzo, via Sotto il Castello e ritorno alla Chiesa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa