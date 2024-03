Nero a metà, spettacolo al femminile firmato Virginia Vignozzi e Veronica Pinto

È in programma sabato 13 aprile alle 21.30 lo spettacolo teatrale Nero a metà, danza e prosa al Teatro Aurora di Fibbiana (Montelupo Fiorentino) per un debutto assoluto.

La nostra è terra di talenti, ed oggi vogliamo presentarvene uno: Virginia Vignozzi, classe 1991, insegnante di danza e coreografa con esperienze lavorative in Italia e all’estero. Virginia è nel mondo della danza da ben 12 anni e quest’estate ha sentito la necessità di creare una compagnia di danza e teatro sotto la sua direzione artistica per la prima volta.

Tutto questo è stato possibile grazie all’aiuto della collega, collaboratrice e complice Veronica Pinto, insegnante di danza moderna da molti anni. L’incontro tra Veronica e Virginia, la prima empolese e la seconda di Fucecchio, non è stato casuale, perché da sempre c’è una reciproca stima personale e professionale.

Quindi, insieme, hanno contribuito alla realizzazione delle coreografie e delle scelte musicali, indirizzandosi inoltre alla ricerca di una collaborazione con una compagnia teatrale. La scelta è caduta su Hystrio Teatro, una compagnia di Capannoli (Pisa) operativa da oltre dieci anni nella nostra Regione e con un repertorio di spettacoli rappresentati anche nel Nord Italia.

Il corpo di ballo è composto da 8 ballerini di danza modern e hip hop: Roberta Simeone, Elena Sampieri, Emma Bianucci, Giuseppe Zazzaro, Alice Scardigli, Margherita Giuntini, Lisa Baronti e Sabrina Piscitelli. Si tratta di giovanissimi artisti, tutti tra i 16 e i 24 anni. Appassionati ballerini che provengono da San Miniato, Fucecchio, Empoli, Montespertoli. Stefania Pugi invece, della Compagnia Hystrio, sarà la voce recitante.

Lo spettacolo si intitola Nero a metà e racconta la storia di una donna attraverso le emozioni che ha incontrato nella sua vita: felicità, rabbia, angoscia, tristezza. La storia ripercorre la vita di questa donna, dalla nascita alla morte, che in questo cammino riscopre la libertà di vivere e spera di lasciare il suo messaggio di libertà e amore a chi verrà dopo di lei.

L’interpretazione in chiave moderna e attuale racchiude coreografie di danza contemporanea hip hop e moderna, mentre per accompagnare la protagonista nel suo viaggio emozionale i testi e le musiche sono stati ideati e scelti da tutti gli artisti che hanno dato vita a questo spettacolo dove gli spettatori, magari, scopriranno di avere qualcosa (o molto) in comune con la protagonista.

Biglietti

Adulti 20€

Bambini 10€

Promo 2 adulti 2 bambini 50€

Per prenotare il biglietto contattare il numero 3932906908