Nuovo sedile per diversamente abili per la micropiscina Isolotto

Accedere alla micropiscina comunale Isolotto, in via Baccio Bandinelli, sarà più semplice d’ora in avanti per gli utenti diversamente abili. Nell'ambito dei lavori per l'efficientamento energetico dell'impianto, i tecnici del Comune hanno installato un apposito sedile per consentire l’accesso alla vasca.

Si tratta di un modello i-Swim da autolift collaudato in questi giorni dal presidente della consulta comunale invalidi Michele Cirrincione e già utilizzato per gli utenti. È un dispositivo mobile e manovrato dall’operatore della piscina.

"Uno strumento fondamentale - ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - che permetterà anche a chi ha difficoltà motorie di praticare un’attività che coniuga terapia e sport".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa