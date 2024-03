Sicurezza a Capraia e Limite, il candidato Di Mauro: "Le nostre proposte"

Un tema da sempre caro al sottoscritto e a tutto il centrodestra quello della Sicurezza che necessita di interventi urgenti e decisi.

Proposi la creazione di una commissione sicurezza che fu bocciata da tutta la maggioranza consiliare del tempo (2019) e chiesto delucidazioni sugli impianti di Videosorveglianza. Ad oggi credo che il miglior investimento in termini di sicurezza sia nella prevenzione e per farla proporremo: Autonomo comando della Polizia Municipale, sorveglianza video in punti strategici e promozione di eventi di informazione e formazione sulla prevenzione ed individuazione di coloro che vedono nel cittadino un "bersaglio", ovvero farabutti e topi d'appartamento (di cui il nostro comune soffre per la maggiore)

A livello di sicurezza stradale, forte è il desiderio di rivedere l'intera illuminazione, nonché l'asfaltaggio di strade ormai lasciate a sé stesse e la sperimentazione di "segnaletica intelligente", come le strisce illuminate o luminescenti, che abbassano di gran misura gli incidenti mortali.

Sicurezza, Sviluppo, ambiente ed infrastrutture sono le nostre priorità.

Emanuel Di Mauro, candidato sindaco con siAMO Capraia e Limite (centrodestra unito)