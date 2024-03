Abusi edilizi per cacciare, macellare e cucinare nei boschi di Gambassi: 3 denunce

Abusi edilizi costruiti per la caccia e la macellazione in località Gattaia, nei boschi di Gambassi Terme. A scoprirli i carabinieri forestali di Empoli dopo accertamenti su due squadre di caccia al cinghiale.

Sono state rilevate tre strutture, di queste una cella frigorifera derivata dallo smontaggio della stessa da un furgone refrigerato per uso alimentare, usata per appendere gli animali abbattuti in attesa della lavorazione; un container ad uso luogo di macellazione con all’interno tavolo e vari frigoriferi/congelatori e un manufatto realizzato con tubi innocenti e tamponatura in metallo con all’interno cucina, tavoli sedie e caminetto.

I forestali effettuavano un ulteriore sopralluogo con i tecnici del Comune di Gambassi Terme, dal quale emergeva che tutte le strutture erano state realizzate in assenza di permesso a costruire e di autorizzazione paesaggistica.

Per questo tre persone sono state denunciate per aver realizzato, senza autorizzazione per il vincolo paesaggistico, manufatti all'interno di un'area boscata vincolata e per aver realizzato opere in assenza del Permesso di Costruire/SCIA in area vincolata.

In applicazione della Legge Regionale Toscana è stato elevata anche una sanzione amministrativa di € 480,00 per la realizzazione di opere in assenza della prevista autorizzazione al vincolo idrogeologico.