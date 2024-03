Accademia Santini: al via la nuovissima piattaforma e-learning, i nuovi progetti e le partnership

28Accademia Santini apre il 2024 senza mai tradire lo spirito evolutivo che da oltre 30 anni la contraddistingue fra nuovi progetti e digitalizzazione.

Se è vero che alla base di una carriera di successo c’è sempre costante “sete di conoscenza” e di voglia di evolversi, l’Accademia Santini ha cercato di attualizzare e rendere facilmente fruibile l’accesso alla formazione attraverso una nuova piattaforma e-learning: PIVOT POINT LAB

PIVOT POINT LAB è la risposta più moderna alle necessità formative di professionisti e principianti costituendo il punto d’incontro fra un metodo internazionale, evolutosi nel corso degli ultimi 60 anni, e le più moderne tecnologie per l’apprendimento; per questo è stato adottato dalle più prestigiose accademie per parrucchieri ed estetiste di tutto il mondo.

Con oltre 500 videolezioni, dal livello base al livello altamente professionale, arricchite da dispense tecniche con spiegazioni step by e la possibilità di connettersi on demand da qualsiasi devices, PIVOT POINT LAB è uno strumento versatile che si rivolge ad un vasto pubblico e adatto a soddisfare tutte le esigenze.

Inoltre, la digitalizzazione, coinvolgerà anche la gestione. Gli studenti avranno modo di controllare, attraverso la nuovissima App Accademia Santini, tutte le informazioni inerenti al proprio percorso scolastico (es. andamento scolastico, calendari didattici, comunicazioni, ecc).

"Il 2024 costituisce un anno di svolta per Accademia Santini - aggiunge il Marketing Manager Luca Borgioli -. E’ arrivato il momento di unire alla grande esperienza maturata negli oltre 30 anni nel campo della formazione, una strumentazione attuale, dinamica e altamente fruibile per poter portare avanti la mission ed i valori aziendali: formare eticamente e nel migliore dei modi i professionisti di oggi e di domani".

Consulta il catalogo corsi cliccando qui

Ma il 2024 è un anno di ulteriori traguardi per Accademia Santini; giunge alla terza edizione Adotta una Scuola, il progetto Altagamma che mira a valorizzare la formazione e la manifattura del Made in Italy d’eccellenza, costruendo un rapporto virtuoso tra scuole tecnico-professionali e aziende del lusso italiano, per rispondere alle esigenze delle imprese che oggi formano e ricercano i nuovi talenti del domani.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rinnovata nel protocollo d’intesa firmato a Roma dal Ministro Giuseppe Valditara e dal Presidente di Altagamma, Matteo Lunelli, con il patrocinio dalla Commissione Europea, e rientra – per l’anno scolastico 2023/24 – nelle attività dell’Anno Europeo delle Competenze (European Year of Skills).

Il progetto Adotta una Scuola si prefigge lo scopo di tessere e consolidare i rapporti tra mondo della scuola e quello del lavoro, attenuando il mismatch che si è creato in questi ultimi anni attraverso programmi didattici innovativi e coinvolgenti che possano rispondere alle attuali esigenze aziendali. Sarà quindi possibile affiancare alle expertise delle imprese, le competenze dei docenti per forgiare le nuove leve con caratteristiche e bagagli culturali sempre più completi e trasversali.

Secondo L’ultimo studio di Altagamma-Unioncamere Il fabbisogno di profili tecnici e professionali dell’alto di gamma italiano (pubblicato nel libro I Talenti del Fare 2) da qui al 2026 è stimato in 346.000 rispetto ai 236.000 del 2019. Un segnale ambivalente, che indica una criticità e al contempo la significativa crescita del mercato, che ha registrato nel 2023 un incremento dell’8-10%.

Davines conferma, per il secondo anno consecutivo a livello nazionale, l’Accademia Santini la scuola per parrucchieri ed estetista da “Adottare”, consolidando una partnership pluriennale e creando un percorso formativo per accompagnare gli allievi nell’acquisizione di nuove skills professionalizzanti e attuali.

“Una crescita personale e professionale efficace non può prescindere dalla formazione”, dice il direttore Daiano Santini. “La professionalità è il perfetto connubio fra conoscenza ed esperienza; da oltre 30 anni Accademia Santini forma i propri studenti con percorsi che alternano teoria e pratica fra innovazione e tradizione. Davines è da sempre un punto di riferimento aziendale, un modello da seguire per valori, gestione e qualità”.

“Anche per il 2024 Davines e Accademia Santini Hair & Beauty collaboreranno in un progetto per fornire un upgrade professionale al percorso scolastico dei nostri allievi”, aggiunge la responsabile didattica Sedalia Palatresi. “La sostenibilità, la transizione ecologica e la digitalizzazione saranno i temi affrontati dai formatori Davines. In un mondo dove il green washing è all’ordine del giorno, siamo certi che imparare da un’azienda certificata B-Corp sia il modo più corretto per acquisire una visione attuale, pratica e comprovata della tematica”.

Possiamo veramente affermare che per Accademia Santini … future in now!