Adotta una scuola dall'Antartide: Pontormo collegato con la stazione Concordia

L'Istituto di Istruzione Superiore Il Pontormo di Empoli è stato selezionato per partecipare al progetto "Adotta una scuola dall'Antartide", promosso dall'Unità Tecnica Antartide dell'ENEA. Il progetto, rivolto alle scuole, permette agli studenti di conoscere l'affascinante continente antartico e il lavoro dei ricercatori che vi operano attraverso un collegamento in videoconferenza con il personale presente negli avamposti umani in Antartide.

Il 12 aprile prossimo, gli studenti dell'IIS Il Pontormo avranno l'opportunità di collegarsi in videoconferenza con la Stazione Concordia, situata sull'altopiano antartico a 3.233 metri di altitudine. Durante il collegamento i tredici membri della ventesima spedizione invernale della stazione racconteranno la loro esperienza di vita e di lavoro in un ambiente così estremo e inospitale ma di fondamentale importanza per la scienza.

La stazione Concordia, inaugurata nel 2005, è un esempio di eccellenza della cooperazione scientifica internazionale. Frutto della collaborazione tra Italia e Francia, la stazione ospita ogni anno un team di ricercatori che conducono studi sui diversi aspetti dell'ambiente antartico, tra cui la climatologia, la glaciologia, l'astrofisica, la geofisica, la biologia umana e la medicina.

Il progetto "Adotta una scuola dall'Antartide" è un'occasione unica per gli studenti dell’ “IIS Il Pontormo” di conoscere un continente affascinante e misterioso, di fondamentale importanza per la salute del pianeta. Attraverso il collegamento con la Stazione Concordia, gli studenti potranno vivere un'esperienza indimenticabile e scoprire il fascino della ricerca scientifica in un contesto estremo e unico al mondo, nonché soddisfare le tante curiosità suscitate dall’incontro, alimentando la loro passione per la scienza e la ricerca.

Fonte: Ufficio Stampa