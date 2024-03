Elezioni Capraia e Limite, la lista 'Impegnarsi' sta con Giunti

La sinistra c'è. Accordo raggiunto per le prossime amministrative di giugno tra la nostra lista civica "Impegnarsi per Capraia e Limite" e la lista che sostiene il Sindaco uscente Alessandro Giunti. L'accordo si basa su dei punti programmatici individuati e condivisi. Compito nostro sarà collaborare per attuarli nella loro integrità. Partecipazione, manutenzione e attenta programmazione del verde e del decoro urbano, sicurezza del cittadino, opere pubbliche e infrastrutturali, contenimento di nuovi interventi urbanistici, ambiente e tutela degli animali sono alcuni dei punti posti all'attenzione del Sindaco.Obiettivo comune sarà rendere la nostra comunità ancora più coesa, ben amministrata, integrando i punti individuati con il buon lavoro fatto in questi anni in campo sociale e nella scuola. Saremo uniti in un progetto comune. Il nostro candidato sarà Claudio Ometto, 56 anni, assessore di Rifondazione Comunista nella giunta dell'ex sindaco Enrico Sostegni e capogruppo nelle ultime due legislature per la nostra lista. Claudio Ometto persona coerente e lineare nel suo percorso politico metterà a disposizione della comunità passione e competenza.

Impegnarsi per Capraia e Limite