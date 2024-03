Elezioni Montespertoli, aprile e maggio dedicati agli incontri pubblici per Mugnaini

Entra nel vivo la campagna elettorale di Alessio Mugnaini e della sua lista civica, "Vivo Montespertoli", in vista delle elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno. Sono infatti state programmate le date degli incontri pubblici tra il Sindaco, il comitato che sostiene la sua ricandidatura e la cittadinanza, sia nel capoluogo sia nelle frazioni. Il programma delle assemblee è fitto e prevede iniziative nelle principali località del territorio, oltre che incontri tematici rivolti alle associazioni, ai commercianti e ai tecnici e professionisti del territorio. A questi si aggiungono, infine, alcuni momenti conviviali (pranzi e aperitivi) dedicati all'autofinanziamento della campagna elettorale.

Il calendario degli incontri pubblici è il seguente:

- MERCOLEDÌ 10 APRILE ore 15:00 - Incontro con i commercianti - sede del comitato - ore 21:30 - Incontro con tecnici e professionisti - sede del comitato

- DOMENICA 14 APRILE ore 13:00 - Pranzo di autofinanziamento a San Quirico - circolo ARCI

- LUNEDÌ 15 APRILE ore 21:30 - Assemblea ad Anselmo - circolo ARCI- MERCOLEDÌ 17 APRILE ore 21:30 - Assemblea a Fornacette - locali comunali

- SABATO 20 APRILE ore 16:00 - Tavoli tematici per la stesura del programma elettorale - Sala Topical (Montespertoli)

- LUNEDÌ 22 APRILE ore 21:30 - Assemblea a Baccaiano - circolo ARCI

- MERCOLEDÌ 24 APRILE ore 21:30 - Assemblea a Montagnana - circolo MCL

- SABATO 27 APRILE ore 19:00 - Apericena di autofinanziamento e assemblea a Ortimino - circolo ARCI

- MARTEDÌ 30 APRILE ore 21:30 - Incontro con le associazioni del territorio - sede del comitato

- MERCOLEDÌ 8 MAGGIO ore 21:30 - Assemblea a Il Pino - circolo ARCI

- VENERDÌ 10 MAGGIO ore 10:00 - Incontro con SPI CGIL - Casa del Popolo capoluogo - ore 21:30 - Assemblea a Martignana - circolo ARCI

- DOMENICA 12 MAGGIO ore 10:30 - Assemblea a Botinaccio - Bar Silvano - ore 13:00 - Pranzo di autofinanziamento a Montagnana - circolo ARCI

- LUNEDÌ 13 MAGGIO ore 21:30 - Assemblea a Lucardo - locali della parrocchia

- MERCOLEDÌ 15 MAGGIO ore 21:30 - Assemblea a San Quirico - circolo ARCI

- VENERDÌ 17 MAGGIO ore 21:30 - Assemblea nel capoluogo - Centro culturale “Le Corti”

- LUNEDÌ 20 MAGGIO ore 21:30 - Assemblea a Montagnana - circolo ARCI

- MERCOLEDÌ 22 MAGGIO ore 21:30 - Assemblea a Lucignano - locali ex circolo

"Questi incontri sono soltanto gli ultimi di una serie di assemblee pubbliche che faccio da quando sono stato eletto. Credo che l'unico modo per essere credibili nei confronti dei cittadini sia dare continuità al proprio impegno e io so occuparmi di Montespertoli soltanto così, incontrando le persone, discutendo, magari anche animatamente, ma sempre privilegiando l'incontro e l'ascolto continui. Queste occasioni per noi sono fondamentali perché ci consentono non tanto di raccontare cosa abbiamo fatto finora, ma ciò che ancora vogliamo fare, la visione di sviluppo del territorio con cui ci candidamo a governarlo nuovamente per i prossimi cinque anni" commenta Alessio Mugnaini

Il comitato Vivo Montespertoli informa inoltre che nel mese di aprile saranno organizzati punti informativi il martedì mattina durante il mercato settimanale e sarà comunque possibile incontrarsi ogni sabato e ogni domenica presso la sede del comitato stesso in piazza del Popolo, 49.

Per contattare Alessio Mugnaini è sufficiente, invece, scrivere una email ad ale@alessiomugnaini.it o scrivere un messaggio WhatsApp al numero 3391349116.