Frana rocciosa minaccia le case, 25 evacuati a Tavarnuzze

Ben 25 persone sono state evacuate per una frana da una parete rocciosa a Tavarnuzze di Impruneta, prima delle 19 di ieri.

I vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti lungo la via Cassia. La caduta di alcune pietre di dimensioni importanti minacciava una palazzina composta da tre piani fuori terra e una composta da due livelli. In via precauzionale i Vigili del fuoco hanno evacuato le famiglie per un totale di 25 persone abitanti nei due edifici interessati dall’evento. Alcune hanno trovato sistemazione in parte in maniera autonoma, mentre per le altre, è stata trovata una sistemazione da parte del Comune, in attesa di effettuare ulteriori accertamenti nella giornata di domani, dove saranno effettuati anche dei voli con il personale SAPR (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto).