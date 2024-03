Lega Fucecchio: "Debellare spaccio in città, serve esercito e taser alla polizia locale"

In un incontro con alcuni cittadini che ha avuto luogo a Fucecchio (Fi), in questi giorni, Marco Cordone (Segretario della Lega a Fucecchio e Consigliere comunale), ha sottolineato che la Sicurezza è un bene primario per tutti perché non c'è Libertà senza sicurezza. Cordone ha ribadito che lo spaccio di droga va debellato nelle zone collinari delle Cerbaie ma anche in altri punti del territorio fucecchiese come Via Giusti, Piazza XX Settembre, nell'area dietro al Monumento ai Caduti, prospiciente alla scuola Giosuè Carducci e ancora in numerose aree del territorio comunale. Il Segretario Cordone ha detto a chiare note che la Lega dal 2019 propone l'istituzione di un Assessorato alla Sicurezza e legalità e che in tempi non sospetti ha chiesto l'impiego sul territorio di un contingente di militari dell'operazione Strade Sicure con funzioni di agenti di polizia. Inoltre, va fatto qualcosa perché vengano resi operativi anche a Fucecchio, i provvedimenti legislativi che prevedono l'estensione del taser alla Polizia locale anche per i comuni sopra i ventimila abitanti come Fucecchio. -

Fonte: Ufficio Stampa