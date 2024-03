Nardella sulla sicurezza a Firenze: "Un tavolo tecnico in prefettura"

"Oggi in prefettura ci sarà un tavolo tecnico per stabilire nel dettaglio le misure di sicurezza ma già posso anticipare che ci sarà una particolare attenzione per i luoghi di culto. C'è la concomitanza della fine del Ramadan con la Pasqua cattolica". Lo afferma il sindaco di Firenze Dario Nardella a 24 Mattino su Radio 24, a proposito dell'allerta attentati in vista delle feste di Pasqua. "Firenze insieme alle altre altri grandi città italiane è particolarmente attenzionata proprio per la situazione critica internazionale dopo l'attentato a Mosca e anche perché in generale per le festività c'è sempre un'attenzione particolare", ha aggiunto il sindaco a Radio 24. Per quanto riguarda "l'affluenza" di turisti "siamo piacevolmente colpiti, si prevede un 3% in più rispetto alla Pasqua dell'anno scorso che è stata molto importante. Questo significa che i turisti italiani e stranieri non sono particolarmente preoccupati da problemi di sicurezza ma anche che avremo opportunità economiche per le nostre imprese nella nostra città e nell'area metropolitana. Questo 3% significa che ci sarà aumento per il settore alberghiero ed extralberghiero nei giorni della Pasqua".

Fonte: Ufficio Stampa