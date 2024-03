Scoperti con quasi 1 kg di marijuana in auto e 2mila euro: arrestati nel Cuoio

I carabinieri del Radiomobile di San Miniato, alcune sere fa, hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due giovani italiani.

I militari hanno notato, ai piedi del passeggero, un pacchetto che il ragazzo cercava di nascondere sotto il tappetino.

I controlli più approfonditi del mezzo hanno permesso di scoprire che il pacchetto conteneva 5 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 500 grammi. In auto erano presenti altri 4 panetti di hashish da 400 grammi, nascosti questi sotto il sedile del passeggero. Nel giaccone uno dei ragazzi nascondeva 2 dosi della stessa sostanza e poco più di 2.000 euro in contanti, oltre a uno spinello di marijuana che aveva il conducente.