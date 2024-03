Sempre più lettori a Poggibonsi: in Biblioteca crescono iscritti e prestiti

Presenze più che raddoppiate e iscritti quadruplicati. È una crescita straordinaria quella che ha caratterizzato la biblioteca comunale di Poggibonsi Gaetano Pieraccini negli ultimi 10 anni, a partire dal trasloco nei nuovi spazi dell’Accabì.

"Fin dal 2014 - spiega Nicola Berti, vicesindaco e assessore alla Cultura – c’è stata una crescita su tutti i fronti. Un trend che la pandemia ha frenato, ma solo temporaneamente perché grazie alla qualità dei progetti e dei servizi e alle tante iniziative, la biblioteca non ha mai perso il legame con i propri utenti e con la comunità. Il legame è diventato sempre più forte e la crescita è ripresa, netta, in questi ultimi anni. Alla base di tutta l’attività, come sempre, vi è stato il progetto biblioteconomico curato dalla responsabile Manuela Morandi, che ha reso possibile rimodulazioni e continue e qualificanti implementazioni".

I dati. Nel 2023 le presenze sono state 22.128 (19.394 nel 2022) e i prestiti 16.554 (14.682 nel 2022) con un patrimonio librario pari a 58.621 di cui 1.861 dvd (oltre 1.000 in più rispetto ai 57.411 del 2022 e 8.009 iscritti (7.518 nel 2022). Questo significa che rispetto al 2013 le presenze sono più che raddoppiate (9.155) così come i prestiti (8.022). Il patrimonio librario è aumentato di quasi il 40% (era 42.998) e gli iscritti sono quadruplicati (erano 2.008).

"Abbiamo promosso un percorso di valorizzazione importante – dice Berti - un lavoro a 360 gradi sulla qualità e sulla cura di tanti aspetti come gli spazi, le iniziative, gli arredi. Una cura che ha riguardato tutte le fasce di età e in particolare i più piccoli a cui sono stati destinati spazi, attività e progetti didattici. Basti pensare che solo nel 2023 sono stati quasi tremila (2.930) i bambini e le bambine delle scuole in visita guidata presso la nostra biblioteca".

"Sono stati introdotti nuovi servizi – spiega - per proseguire l’attività durante la pandemia, come la Biblioteca alla Finestra e il sistema di prenotazioni informatizzato delle postazioni. Tante sono state le iniziative promozionali e di fidelizzazione, tante le collaborazioni e i progetti promossi. La nostra biblioteca è diventata sempre più spazio di formazione, crescita, socializzazione. Un punto di riferimento, come dimostrano i dati ma anche la partecipazione agli eventi e le manifestazioni di affetto e attaccamento come le donazioni del Rotary Club Altavaldelsa che hanno portato ad incrementare di ben 69 unità gli audiolibri a disposizione".

In questi anni sono stati 26 gli incontri nell’ambito della rassegna BenEssere, tanti gli eventi di promozione, fidelizzazione, cultura: Porta un amico in Biblioteca, Metti un libro sottobraccio, LetturaDay, Borrn in Library, Storie in Miniatura, gli Scaffali d’Autore introdotti nei primi anni all’Accabì e costantemente implementati con tanti ospiti, e poi ancora La Notte dei Pupazzi, Star Wars in biblioteca, Leonardo in biblioteca, Nati per Leggere. "Un bel lavoro di squadra, un impegno forte con l’obiettivo di rendere la nostra biblioteca sempre più centrale nella vita della nostra comunità", chiude Berti.

Fonte: Comune di Poggibonsi