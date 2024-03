Sfida per il miglior Pan di Ramerino di Firenze

Una location straordinaria per la nuova sfida gastronomica di Food Challenge. In piazza Santa Croce nel pomeriggio del venerdì santo arrivano i pan di ramerino, dolce tipico del periodo pasquale. Sono 21 i concorrenti al contest organizzato dalla Venerabile Compagnia dei Quochi nell’ambito di “Firenze Craft”, la nuova mostra mercato che riporterà la più autentica fiorentinità a Firenze, dal 29 marzo al 1 aprile prossimi. L’iniziativa inizierà alle 14.30 e a valutare i partecipanti saranno come sempre due diverse giurie, una tecnica e una popolare.

Ecco l’elenco dei partecipanti: Forno Sartoni via dei Cerchi 34r; Panificio Noferi via del Cesto 51 Figline Valdarno; Antico Forno di Verdiani V. via Chiantigiana 158 Ginestra F.na; Vecchio Forno via Guelfa 32; I' Chicco di grano via B. Buozzi 163 B/C/D Campi Bisenzio; Forno Pintucci via Senese 147; Forno in piazza p.za G. Matteotti 31/A Tavarnelle; Pasticceria Ripa via della Ripa 5/7/9; Forno Canapa via dell'Ariento 21/r; Pasticceria i 4 pasticci borgo Sarchiani 16 San Casciano; Pasticceria Ruggini via G. Garibaldi 13 Pontassieve; Forno Macucci via IV Novembre 87 San Casciano; Forno Moderno p.za L.B. Alberti 39; Consorzio il Forteto del Mugello Rossoio 6 Vicchio; Parc Bistrot piazzale delle Cascine; Le delizie del mattino via Paoletti 9; Il Fornaio di Fiesole p.za Giuseppe Garibaldi 7 Fiesole; I-Pan Panificio Pasticceria via F. Datini 9; Terrazza Rodo via dei Calzaiuoli 13; Panificio Buti Franco via G. Boccaccio 47/r; Non solo pane Forno Martini via C. Battisti 24B Castelfiorentino; Focacceria San Marco (Pugi) piazza San Marco 10; Antica bottega del pane srl via Faentina 76; Panificio Palatresi, borgo Ognissanti 102.

La giuria tecnica è composta da Luciano Artusi, Angelo Mazzi, Lino Amantini, Guido Guidi, Gabriella Mari, Fiorenzo Smalzi, Alessia Antongiovanni, Andrea Panchetti.

L’iniziativa viene svolta grazie anche al sostegno di Oleificio Sardelli e Fattoria di Doccia; Falutec; Cevest srl; Sinaptic; Drinks Lab; Scuola di arte culinaria Cordon Bleu; Works SRL; ML Group Insurance; Cat Telecomunicazioni.