Torna a Santa Maria a Monte 'Il baule dei sogni'

Torna Il Baule dei sogni a Santa Maria a Monte.

Il Baule dei sogni è la prima rete teatrale di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro con i comuni di Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte.

La rassegna più amata dalle famiglie per questa edizione si diffonde per tutto il paese.

I primi due spettacoli lunedì 1 aprile e martedì 2 aprile si terranno all’aperto in piazza della Vittoria e saranno ad ingresso gratuito, una sorpresa di Pasqua per tutte le bambine e i bambini santamariamontesi.

Per pasquetta in programma Clowngiulivo Baloon Show, produzione Catalyst, età consigliata dai 4 anni.

Martedì 2 sarà la volta de La grande sfida tra il riccio e la lepre, produzione Solema/Teatro Glug, età consigliata dai 3 anni.

Al teatro comunale sabato 13 aprile in scena una delle ultime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro Ape Pina, di e con Vania Pucci, età consigliata dai 3 anni,,

Sabato 20 aprile Papero Alfredo, produzione ATg-Teatro pirata, età consigliata dai 4 anni.

Ci si sposta poi nell’area archeologica della Rocca sabato 4 maggio Fiabe jazz Hansel e Gretel, produzione Teatro popolare dell’arte, età consigliata dai 7 anni; sabato11 maggio Il soldatino di stagno, produzione Nata, età consigliata dai 4 anni.

Inizio spettacoli alle 16.30 se non diversamente indicato. Gli spettacoli in piazza della Vittoria sono ad ingresso gratuito. Per gli spettacoli al teatro Comunale e presso l’area archeologica della Rocca biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti. La biglietteria aprirà mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa