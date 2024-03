Un'Alfa Romeo Tonale per la polizia a Empoli: la benedizione della nuova 'pantera'

È stata consegnata agli uffici del commissariato di Empoli la nuova Alfa Romeo Tonale, a disposizione per i servizi di controllo del territorio su tutto l'Empolese Valdelsa. Questa mattina il primo dirigente Francesco Zunino è stato accolto dal proposto di Empoli, don Guido Engels, per la benedizione del nuovo mezzo nella piazza della Propositura, a due passi da piazza Farinata.

A novembre scorso il suv Alfa Romeo è stato consegnato per la prima volta alla polizia di Torino. Nel primo semestre 2024 850 mezzi di questo tipo verranno consegnati in questure e commissariati di tutta Italia, tra cui anche Empoli. La nuova 'Pantera' rimanda al passato in cui da sempre Alfa Romeo era collegata alle forze dell'ordine italiane. In bianco-azzurro ricordiamo ad esempio le Alfa 33, le 155, le 159 e le ultime Giulia.