All'esame per la patente con auricolare e microcamera: nei guai un 34enne

Un 34enne nigeriano proveniente da Prato è stato così denunciato dalla polizia a Lucca dopo essere stato scoperto a falsificare l'esame di teoria per la patente, utilizzando un dispositivo elettronico composto da una microcamera mimetizzata nel bottone della polo e un piccolo auricolare, con il quale si faceva suggerire le risposte.

L’uomo è stato notato da un'impiegata amministrativa durante l'esame alla Motorizzazione. Contattati dalla donna, gli agenti hanno fatto concludere l'esame, per poi controllare il 34enne e scoprire l’inganno. Adesso dovranno individuare la persona che, da remoto, ha suggerito le risposte al nigeriano, il quale – per la cronaca – era riuscito a superare il test senza errori pur non parlando una parola di italiano.