Auguri di Pasqua tra municipale Empolese Valdelsa e l'arcivescovo Betori

Il dirigente della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa Massimo Luschi è stato ricevuto in udienza presso l’arcivescovado di Firenze dal cardinal Giuseppe Betori, per il tradizionale scambio di auguri in occasione della Santa Pasqua.

Il comandante generale Massimo Luschi, accompagnato dal comandante territoriale Alessandro Migliorini e da Vieri Lascialfari, cerimoniere della P.M., ha fatto dono di una ceramica, opera del maestro Marco Mangani, una mattonella a sbalzo in terracotta invetriata raffigurante lo stemma cardinalizio del porporato.

"Grande emozione poter incontrare l’Arcivescovo di Firenze e portare la nostra vicinanza e gli auguri per l’ormai prossima Pasqua a nome mio e di tutto il personale della nostra Polizia Municipale – ha affermato Massimo Luschi – con ancora vivo in noi il grande ricordo dei solenni festeggiamenti del nostro Celeste Patrono San Sebastiano, svoltisi lo scorso gennaio a Castelfiorentino con la messa presieduta dal nostro arcivescovo. Il nostro grazie al Cardinale Betori per la vicinanza a noi dimostrata in questi anni, durante il suo ministero episcopale presso la Chiesa fiorentina".