Bed&breakfast completamente abusivo sull'isola di Capraia: 100mila euro di ricavi in nero

La guardia di finanza ha trovato un Bed&Breakfast risultato completamente sconosciuto al fisco e gestito da due svizzeri sull'isola di Capraia. Tutto è partito dai controlli di una motovedetta verso un'imbarcazione con 4 stranieri. Questi hanno mostrato una fattura risultata poi falsa, intestata a una società di Capraia. Questa scoietà offriva oltre all'alloggio anche tanti servizi aggiuntivi come gite in barca, corsi di yoga e di skipper.

Dagli approfondimenti contabili, economici e anche bancari sviluppati dalla Compagnia di Portoferraio è quindi

all’esito emerso che la società:

- non ha mai istituito le scritture contabili;

- non ha mai effettuato alcun adempimento previsto dalla normativa fiscale italiana;

- ha omesso dichiarare oltre 100mila euro di ricavi “in nero”, con connessi ulteriori acquisti “in nero” non autofatturati per altri 40.000, oltre a violazioni IVA per oltre 15.000 euro.

Inoltre non era mai stata presentata al Comune la Scia e i gestori non avevano mai presentato comunicazioni degli alloggiati alla questura.