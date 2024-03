Blatte nelle trappole, il Nas sospende negozio a Firenze sotto Pasqua

Dolci di Pasqua, i controlli del nucleo carabinieri NAS di Firenze sono stati eseguiti su 19 esercizi di produzione e commercializzazione, rilevando delle non conformità in 13 di questi. Sono stati adottati provvedimenti prescrittivi che richiedono l'immediata regolarizzazione, oktre alla sospensione di una di queste attività. Le sanzioni amministrative sono state di 5mila euro.

Nel dettaglio:

- nell’ambito del territorio del Comando Provinciale di Firenze, sono state rilevate 4 non conformità per lievi carenze strutturali e igienico sanitarie; inoltre, nei confronti di un esercizio sito nel capoluogo è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività per mancato monitoraggio della presenza di infestanti, essendo stata rilevata la presenza di blatte all’interno delle trappole;

- nell’ambito del territorio del Comando Provinciale di Arezzo, sono state rilevate 3 non conformità per lievi carenze strutturali e igienico sanitarie;

- nell’ambito del territorio del Comando Provinciale di Prato, sono state rilevate 2 non conformità per lievi carenze strutturali e igienico sanitarie;

- nell’ambito del territorio del Comando Provinciale di Pistoia, sono state rilevate 3 non conformità per lievi carenze strutturali e igienico sanitarie;

- nell’ambito del territorio del Comando Provinciale di Siena, sono state rilevate 1 non conformità per lievi carenze strutturali e igienico sanitarie.