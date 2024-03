Partono i lavori della Casa di Comunità a Montelupo: 2 milioni di euro per l'eclettico edificio di viale Centofiori

Aprono i lavori della Casa di Comunità a Montelupo, nel centralissimo viale Centofiori. Nascerà in quello che finora è stato l'attuale presidio socio sanitario e i cantieri sono stati inaugurati in questi giorni. I lavori, finanziati dal Pnrr, sono di 2 milioni di euro e non prevederanno interruzione di servizi. L'Asl Centro continua con la politica di presidi territoriali, dopo la posa della prima pietra nella struttura analoga di Ponte a Egola a San Miniato.

L'edificio è stato progettato dall'architetto Marco Dezzi Bardeschi e inaugurato a metà anni '90 con la sua struttura eclettica e riconoscibilissima. Con 1.200 mq di superficie su tre piani, vedrà una distribuzione degli spazi con funzioni sia sanitarie che amministrative. Al piano interrato ci saranno depositi e archivi, al piano terra il punto prelievi e 8 ambulatori oltre alle attività amministrative di presidio. Al primo piano troveranno spazio gli ambulatori dei medici di medicina generale. Infine al secondo piano gli ambulatori dei medici di medicina generale e delle attività specialistiche. Anche i servizi sociali saranno situati all'interno.

L'ingresso rinnovato sarà su viale Centofiori. I lavori dureranno 18 mesi.

All’inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il Direttore generale Asl Toscana Centro, Valerio Mari, il sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti, il presidente Terza Commissione Sanità, Enrico Sostegni, il Presidente Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Alessio Spinelli.

Per l’Azienda Sanitaria erano presenti:

Elisabetta Alti, Direttore dipartimento Medicina Generale.

Maria Teresa Asquino, Direttore dipartimento Servizi Amministrativi Ospedale Territorio.

Alberto Mattei, Direttore dipartimento Materno Infantile.

Daniele Mannelli, Direttore Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale.

Sergio Lami, Direttore dipartimento Area Tecnica.

Luca Tani, Direttore Area Manutenzione e Gestione Investimenti di Empoli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO