Completati gli interventi sulla viabilità a Ortimino

Si è concluso questa settimana l’intervento di manutenzione straordinaria di via Ortimino, all’interno dell’omonima frazione nel Comune di Montespertoli. Le lavorazioni hanno riguardato il rifacimento del manto stradale (fresatura e nuovo tappeto di usura) e della segnaletica orizzontale nel primo tratto della via, comprensivo del parcheggio pubblico adiacente, per un investimento complessivo di 37000 Euro. La manutenzione straordinaria recentemente eseguita è soltanto uno degli step della strategia dell’Amministrazione comunale sulla frazione di Ortimino, dal momento che segue due importanti investimenti già fatti sulla frazione (l’estensione della rete gas e l’estensione dei marciapiedi lungo via Volterrana Sud) e ne precede un terzo, ossia la manutenzione straordinaria del secondo tratto di via Nebbiano, il cui progetto esecutivo è già stato approvato e il cui inizio è previsto alla fine della primavera 2024.

Gli interventi realizzati dagli operai comunali, invece, si sono concentrati sulla viabilità e sulla manutenzione del patrimonio pubblico esistente: è infatti terminato il montaggio della staccionata presso l’area dell’ex campo sportivo del capoluogo, a protezione del versante recentemente realizzato in sostituzione di un muro che mostrava segni di cedimento, ed è stato realizzato un lavoro di corretta regimazione delle acque piovane in via Coeli Aula. Sotto il profilo della manutenzione degli immobili, invece, è stata terminata la riparazione degli scalini del parco urbano e sono stati eseguiti ulteriori interventi di regimazione delle acque piovane nei locali della biblioteca comunale. Gli addetti comunali alla manutenzione del verde, invece, si sono concentrati sulle potatura delle piante di olivo e sullo sfalcio sui marciapiedi nella frazione di Anselmo.

“La settimana che si chiude ha visto il completamento di un investimento che la frazione di Ortimino aspettava da tempo e che dà continuità alla volontà dell’Amministrazione di investire risorse sulla frazione. Contestualmente non abbiamo però fatto mancare l’attenzione ad altre zone del territorio, non soltanto nel capoluogo, che avevano e hanno bisogno di cura quotidiana. In questo senso, la scelta di potenziare le manutenzioni fatte con gli operai, da un lato, e di investire più risorse sulle strade individuando un’azienda per la manutenzione straordinaria in accordo quadro, dall’altro, si conferma una decisione che consente di intervenire contemporaneamente su più fronti per rispondere alle tante esigenze di un territorio vasto come il nostro” commenta il vicesindaco Marco Pierini, che ha la delega ai Lavori Pubblici.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa