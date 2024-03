Concluso l'intervento sull'acquedotto a Marti

Nella gestione del servizio idrico, ci sono progetti la cui importanza non si misura solo con la lunghezza delle tubazioni o con l’importo dei lavori. Ne è un esempio l’intervento di Acque ufficialmente concluso nei giorni scorsi a Marti, nel comune di Montopoli in Val d’Arno, per il rinnovamento della rete idrica in via Martiri della Libertà: un lavoro che ha comportato un investimento di 60mila euro e ha portato alla sostituzione di “appena” 200 metri di tubazioni, ma che è ben più significativo dei singoli numeri, vista la situazione che è andato a sanare.

L’intervento era infatti atteso da tempo dai residenti, per superare in modo definitivo i disagi dovuti alle cattive condizioni della vecchia infrastruttura, il cui rapido deterioramento aveva causato diverse rotture in passato. Mentre svolgeva i sempre necessari “interventi tampone”, il gestore idrico del Basso Valdarno aveva nel frattempo messo a punto gli ultimi dettagli di un lavoro risolutivo che, grazie anche alla stretta sinergia con l’amministrazione comunale, si è chiuso come da programma. Le nuove tubazioni, in verità, erano già entrate in funzione alla fine dello scorso anno: più di recente, sono state invece eseguite ulteriori migliorie per efficientare ulteriormente il servizio. Al miglioramento contribuirà anche il rifacimento di tutti gli allacci d’utenza collegati alla nuova condotta.

L’intervento in via Martiri della Libertà rientra tra le attività programmate da Acque con l’amministrazione comunale sul territorio di Montopoli in Val d’Arno, anche con particolare riferimento alle frazioni, allo scopo di ammodernare l’acquedotto locale.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa