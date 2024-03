Frana Tavarnuzze, le famiglie evacuate staranno in strutture del territorio

Nella sera del 27 Marzo, una frana di una parete rocciosa ha interessato un'area privata all'altezza del bivio tra Via Cassia e la SP 69 che porta verso il centro di Tavarnuzze a Impruneta. La caduta di grandi massi ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Casciano, che hanno evacuato due palazzine adiacenti per precauzione.

Il sindaco Riccardo Lazzerini e la vicesindaca Laura Cioni accompagnati dagli assessori Marco Canuti e Lorenzo Bellini, si sono recati sul luogo dell'accaduto sin dalla sera stessa per accertarsi della situazione e portare il loro sostegno alle famiglie evacuate.

"A seguito di un confronto con i tredici proprietari, abbiamo concordato insieme un cronoprogramma di interventi sull’area che saranno coordinati da un geologo incaricato, il quale nei prossimi giorni sarà in grado di valutare gli interventi necessari per mettere in sicurezza l’intera area. L’amministrazione comunale sarà di supporto alla sistemazione delle persone sfollate." - ha dichiarato il sindaco Lazzerini - "Saranno collocate nelle strutture del nostro territorio che si sono rese disponibili ad accoglierle a seguito dell'accaduto."

Il Comune di Impruneta sta lavorando per fornire alle famiglie evacuate tutto il supporto necessario. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area e di verifica dei danni alle abitazioni

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa