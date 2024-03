Incidente sul lavoro a Stabbia, la Cgil: "Ancora un gravissimo fatto, si faccia chiarezza"

Ancora un gravissimo incidente sul lavoro. Oggi a Stabbia un giovane operaio, dalle prime informazioni, è rimasto schiacciato da una pressa.

Il nostro pensiero va prima di tutto all'operaio ferito, nella speranza che possa superare l'incidente nel modo migliore. Fin d'ora come CGIL ci mettiamo a disposizione per ogni sostegno e aiuto. Chiediamo ai servizi ispettivi di fare quanto prima chiarezza su quanto avvenuto e per individuare le responsabilità.

Va detto che ormai da troppo tempo è in atto un vero e proprio massacro nei confronti di chi lavora. Non c'è più neanche il tempo di realizzare quanto avvenuto che un'altra tragedia ci cade addosso. Non servono parole di circostanza, serve spezzare una spirale fatta di precarietà, aumento dei ritmi di lavoro, leggi che rendono gli immigrati più ricattabili, scarsa formazione e pochi investimenti nella sicurezza.

Come CGIL continuiamo a chiedere risposte concrete alle proposte del sindacato come quella di un "Patto per la salute e per la sicurezza sul lavoro". Proprio su questi temi abbiamo proclamato insieme a UIL 4 ore di sciopero per il prossimo 11 aprile. Invitiamo tutti i lavoratori e le lavoratrici dell'empolese-valdesa ad aderire allo sciopero per far sentire ancora più forte la nostra voce.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze