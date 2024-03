Intensificata la sicurezza a Firenze

Un’approfondita e mirata analisi della situazione della sicurezza nel territorio metropolitano di Firenze, alla luce dei recenti fatti di terrorismo verificatisi a Mosca, è stata svolta il 28 marzo nel corso della riunione di coordinamento delle forze di polizia in Prefettura secondo le direttive impartite dal Ministero dell’Interno.

E’ stato, prima di tutto, convenuto che, al momento, a Firenze e provincia non sono registrati segnali di possibili criticità. Quindi niente allarmismi, ma costante confronto, in sede di riunioni di appositi gruppi di lavoro istituiti per l’occasione e successive analisi in riunioni di coordinamento delle forze di polizia per garantire una globale attività di controllo e prevenzione.

E’ in corso un rigoroso ed attento lavoro, peraltro già avviato all’esito della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica del 21 marzo scorso, per garantire il sereno svolgimento dei riti pasquali e delle giornate di festività che vedono Firenze quale meta turistica preferita da milioni di visitatori.

E’ stata disposta l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di vigilanza presso gli obiettivi sensibili.

Anche per l’aeroporto di Firenze sono state disposte intensificazioni con particolare riguardo al perimetro esterno.

La Stazione Santa Maria Novella, come l’aeroporto, è stata oggetto di particolare attenzione. A tale proposito nel corso della riunione, alla quale, oltre ai vertici delle Forze di Polizia e della Polizia Ferroviaria, hanno partecipato anche rappresentanti dell’Esercito responsabili di “Strade Sicure”, è stato confermato, a partire dal 5 aprile prossimo, l’incremento della presenza di militari, così come disposto dal Ministero dell’Interno.

Per lo scalo ferroviario, accanto alle aliquote di militari già operativi all’interno della Stazione con il coordinamento della Polizia ferroviaria, verranno aggiunte ulteriori pattuglie, che, secondo le direttive impartite dal Ministro dell’Interno, saranno impiegate, unitamente al personale della Polizia di Stato, nelle aree adiacenti alla Stazione, recentemente oggetto di particolare attenzione in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e destinataria di mirati servizi.

Fonte: Prefettura di Firenze