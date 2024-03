Modifiche temporanee a transito e sosta in piazza Don Minzoni

Per consentire alcuni lavori di manutenzione del manto stradale, su un tratto di piazza Don Minzoni, saranno adottate alcune modifiche temporanee al transito veicolare e alla sosta. Nello specifico, l’intervento si articolerà in fasi consecutive corrispondenti ad altrettanti interventi di manutenzione che interesseranno tratti di strada e provvedimenti di modifiche temporanee di viabilità distinte secondo gli stati di avanzamento dei lavori stessi.

NEL DETTAGLIO - Le disposizioni entreranno in vigore il giorno 3 aprile 2024 fino al 5 aprile 2024 e comunque fino al termine dei lavori. Con ordinanza 231 del giorno 29 marzo 2024 (https://shorturl.at/cuR59), è stato disposto che dalle 9 alle 19 in piazza Don Minzoni, lato est tratto tra viale Palestro e via Ricasoli, sarà disposto il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione, secondo le fasi di avanzamento dei lavori; sul lato ovest tra via Verdi e viale San Martino, divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell’attività, secondo le fasi di avanzamento lavori e divieto di sosta con rimozione forzata; lato Sud tratto compreso tra viale San Martino e viale Palestro, restringimento di carreggiata. Nella seconda fase dei lavori, su viale San Martino è previsto il restringimento di carreggiata che nella terza fase interesserà viale Palestro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa