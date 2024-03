Nidi a Santa Croce, al via le iscrizioni 2024-25

Al via le iscrizioni all'asilo per l’anno educativo 2024/25. Dal 2 aprile sarà possibile effettuare le iscrizioni e le riconferme per i nidi d'infanzia comunali “Petuzzino” e “Arrì Arrò”, per il nido privato accreditato “L’isola che c’è” di Galleno (solo per i bambini residenti nella frazione di Staffoli) e per il centro bambini e genitori “La Ghironda”.

Il calendario delle iscrizioni prevede due diverse scadenze: dal 2 al 30 aprile per le bambine e i bambini nati dal 1 gennaio 2022 al 30 aprile 2024; dal 2 maggio al 1 giugno 2024 per le bambine e i bambini nati dal 1 maggio al 31 maggio 2024.

Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo on-line sul sito del Comune di Santa Croce sull'Arno (LINK?) a cui si accede con SPID o CIE. Per informazioni contattare l’Ufficio Scuola al numero 0571.389975

“Il nido è per un bambino un'occasione di crescita e di socializzazione” afferma la sindaca Giulia Deidda. “In più è un aiuto importante per i genitori per riuscire a conciliare ritmi di vita e di lavoro”.

Sarà possibile visitare i servizi e conoscere il personale educativo durante gli Open Day che si svolgeranno, con accesso libero: sabato 6 e 13 aprile dalle ore 9 alle ore 12 per il nidi “Petuzzino” (Sede Villa Pacchiani) e "Arrì Arrò" e per il centro “La Ghironda” e giovedì 11 aprile dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e sabato 13 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30 per il nido accreditato “L’isola che c’è” di Galleno.