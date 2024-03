Nido Vitolini e spazio gioco a Sovigliana, come iscriversi per il nuovo anno scolastico

Le iscrizioni per l’anno educativo 2024-2025 ai servizi educativi del nido d’infanzia “Piccino Picciò” (a Vitolini) e dello spazio gioco “Piccoli a Villa Reghini” (a Sovigliana) saranno aperte dal 2 al 30 aprile 2024, e solo per il nido d'infanzia, per i bambini nati dal 1° al 31 maggio 2024 il termine viene posticipato al 1° giugno 2024.

Sempre entro e non oltre il 30 aprile 2024, le famiglie degli utenti attualmente iscritti al nido d’infanzia e allo spazio gioco dovranno inoltrare il modulo per la riconferma attraverso il portale dei servizi a domanda individuale.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, accedendo al sito internet del Comune di Vinci nella sezione Servizi-Servizi a domanda individuale, raggiungibile direttamente al link: https://sociali.dgegovpa.it/vinci/index.zul.

Sarà possibile accedere al portale effettuando il login con Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure con CIE (Carta d'Identità Elettronica).

Per i non residenti, dopo aver effettuato l’accesso, sarà necessario controllare nella sezione I miei dati se l’indirizzo di residenza è corretto e se sono stati inseriti tutti i componenti del nucleo familiare, altrimenti bisognerà procedere con la modifica e premere il pulsante Salva tutto.

Per i servizi educativi nido d’infanzia e spazio gioco, l’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e/o l'attestazione Legge 104/92 per accedere alle agevolazioni tariffarie comunali, dovranno essere presentate contestualmente all’iscrizione o alla riconferma allegandole al modulo.

Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il sito del Comune di Vinci (www.comune.vinci.fi.it) nella sezione Servizi-Educazione e Formazione.

Sarà inoltre possibile contattare l'ufficio scuola telefonando al numero 0571-933241/933293 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.vinci.fi.it.

"Riaprono le iscrizioni per il nido "Piccino Picciò" e lo spazio gioco a Villa Reghini, situazioni diverse tra loro, ma entrambe importanti nella formazione dei piccoli. La convivenza di bambini di età diversa all'interno della solita sezione, permette loro di sviluppare un forte senso di comunità dove i più grandi aiutano i più piccoli con la semplicità tipica di quella età.

La grande professionalità delle educatrici, permette la crescita dei bimbi, rispettando le tante personalità presenti, i tempi di apprendimento, proponendo progetti in modo ludico.

Molte famiglie potranno usufruire del progetto "Nidi Gratis" della Regione Toscana che abbatte la retta dando un grande aiuto economico.

L'orario del Nido per la famiglia di genitori lavoratori è un valido sostegno, in quanto permette la copertura della giornata, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 fino alle 18 come orario massimo.

I servizi educativi sono alla base della società aiutano nella crescita e permettono tanta serenità alle famiglie." È quanto afferma Chiara Ciattini, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Vinci.

Open day al nido d'infanzia “Piccino Picciò” e allo spazio gioco “Piccoli a Villa Reghini”

Nelle giornate dedicate agli “Open day” dei servizi educativi, i genitori vengono accompagnati dalle educatrici e possono visitare gli spazi, avere informazioni generali sull’organizzazione della giornata, sulle attività e sulle proposte educative.

Il Comune di Vinci ha predisposto così un calendario di aperture programmate, alle quali per accedere è necessario effettuare una prenotazione.

Nido d’infanzia Piccino Picciò (Via della Libertà 58, Vitolini, tel. 0571-584392):

martedì 9, 16, 23 aprile 2024, dalle 10 alle ore 11;

giovedì 4, 11, 18 aprile 2024, dalle 10 alle ore 11.

Per prenotare, chiamare il nido allo 0571-584392 dalle 7.30 alle 18.00.

Spazio gioco “Piccoli a Villa Reghini” (Piazza della Pace 1, Sovigliana, tel. 0571-902292):

mercoledì 3, 17, 24 aprile 2024, dalle 16.30 alle 18.30;

giovedì 11 aprile 2024, 16.30 alle 18.30;

sabato 13 aprile 2024, dalle 9.30 alle 11.30.

Per prenotare, chiamare lo Spazio gioco allo 0571-902292 dalle 15 alle 19.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa