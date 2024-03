Nuovo autovelox sulla SS67 a Montelupo, Palazzo (Lega): "Soluzione poco efficace"

È di poche ore fa la notizia della installazione di un nuovo autovelox lungo la SS67, in prossimità del centro abitato di Montelupo. Sulla questione interviene Eliseo Palazzo, Capogruppo all'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e già Presidente della Commissione infrastrutture.

"Installare un nuovo dispositivo lungo una strada così trafficata rappresenta una buona soluzione, ma non certo la più efficace. I cittadini, che per quanto mi riguarda sono prevalentemente rispettosi del Codice della Strada, non hanno bisogno di ulteriori mezzi, "di comodo" per la Pubblica Amministrazione, per arginare un problema noto e rilevante, come quello della Sicurezza stradale.

Non è necessario mettere le mani avanti, sulla spinosa questione del "fare cassa", ma si rende opportuno evidenziare che, se nel 2024, su una strada che ospita migliaia di auto e utenza debole, ci si limita ancora a installare autovelox, qualche domanda dovremmo porcela.

Credo - e lo dimostra anche una mozione sulla sicurezza stradale, l'unica presentata e approvata all'Unione dei Comuni, proposta dal sottoscritto - che sia necessario portare sul tavolo proposte di "area", condivise fra più Comuni e Enti. In quel tratto di strada - attenzionata anche dalla Città Metropolitana di Firenze - è necessario intervenire sulla luminosità, sulla visibilità nelle ore notturne, sugli attraversamenti pedonali smart e sulla messa in sicurezza delle banchine, oltre che sul coinvolgimento del gestore del trasporto pubblico per rendere più sicure anche le fermate degli autobus.

Una arteria (così come tante altre nell'Empolese Valdelsa), interessata da un copioso passaggio di mezzi, che necessita di maggiore controllo sì, ma non di soluzioni spot. Gli introiti, fra l’altro, non entrano nemmeno direttamente nelle casse del Comune, ma vengono prima girate all’Unione dei Comuni - spesso soccombente nei ricorsi dei cittadini - poi chissà se rientrano per intero nei Comuni di competenza. Se solo il Partito Democratico non avesse scelto di destinare la gestione della Polizia Municipale all’Unione dei Comuni, forse, avremmo una cura maggiore delle strade e sentinelle in più per “frenare” gli utenti meno diligenti. Se solo il Partito Democratico, invece di concentrarsi su un Ente inutile come l’Unione dei Comuni, si fosse concentrato su politiche viabilistiche condivise, avremmo ben altro di cui discutere. Ma, appunto, alle soluzioni più elaborate, ma di buon senso, nel 2024 si preferisce un intervento spot, meno efficace e, probabilmente, meno risolutivo. Noi ci siamo sempre opposti a queste visioni superficiali e sicuramente più invasive, nei confronti dei cittadini, che chiedono solo di potersi muovere in serenità lungo le nostre strade".