Patente revocata da tre anni, ma guida lo stesso: sanzionato

All'uomo, classe '60, straniero regolarmente residente a Livorno, è stata comminata la sanzione prevista dall'art.116 c.15 e c.17 per un importo pari a 5.100 Euro ed il mezzo sottoposto a fermo amministrativo per mesi 3.

Alla proprietaria dell'auto, sua moglie, è stato contestato l'incauto affidamento del mezzo a soggetto non avente patente di guida ex art 116 c.14 CdS per un importo pari ad Euro 397.